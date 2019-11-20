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Полуголая Регина Тодоренко рассказала о своей яхте и доходах (фото)
Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которую включили в рейтинг самых богатых звезд России, назвала информацию о своих доходах «слухами».
«Слухи. Forbes утверждает, что эта телочка, что на фото, входит в десятку самых высокооплачиваемых блогеров Instagram», — написала она, добавив полуголое фото.
Регина посмеялась над суммой своих доходов, но назвала это отличной мотивацией. «От такой ошеломительной информации я аж вспомнила, как пришвартовывала свою 30-метровую яхту рядом с яхтой Ксении Анатольевны в своем сне», — пошутила она.
Поклонники Тодоренко восхитились ее фигурой и чувством юмора и пожелали, чтобы свой миллион долларов она заработала.
Напомним, что недавно Тодоренко стала «Женщиной года» в России (по версии глянцевого журнала Glamour).
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!