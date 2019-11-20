Милявская отреагировала на обвинения мужа во взломе почты

Шоу-бизнес

Известная певица Лолита Милявская, которую муж Дмитрий Иванов обвинил во взломе почты и соцсетей, отреагировала на заявление. Певица утверждает, что ей не пришлось прикладывать усилий, чтобы увидеть любовную переписку благоверного. Лолита говорит, что Дмитрий пользовался ее компьютером и не потрудился убрать за собой улики. Обращение Иванова в полицию она называет смешным.

«Компьютер куплен в 2009 году, когда Иванова в моей жизни и в помине не было. Мы только в 2010 году познакомились. Кстати, может мне его тоже привлечь за то, что в 2009 году, когда Иванов еще не числился в моей квартире, он пользовался моим имуществом незаконно», — сказала Милявская в комментарии КП.ру.

Она также объяснила, что Дмитрий пользовался ее ноутбуком, якобы занимаясь английским онлайн.

«У нас был один Apple ID, который мне создал сам Дима. Когда я обратила внимание, что с моей кредитной карты списываются деньги за интернет-подписки, которых у меня нет, я позвонила знакомому, который хорошо разбирается в компьютерах, чтобы отвязать мою карточку. А когда мы открыли компьютер, выяснилось, что Дима сам оставил свою переписку в открытом доступе вместе с почтой. Покажите мне женщину, которая не захочет ее прочесть (смеется). Так что ничего противозаконного мы не совершали. Я передала эту переписку моему адвокату», — заявила в ответ Лолита.

Заявление Иванова в полицию разозлило Лолиту. В Instagram она называет мужа «оленем со взломанным мозгом» и грозит встречным иском за клевету.

Она надеялась, что развод пройдет без скандала. Однако избежать публичных разбирательств не удалось. Лолита дала разоблачительное интервью, в котором называет Дмитрия альфонсом. Милявская намерена добиться, чтобы суд признал их брак фиктивным. Она считает, что Иванов жил с ней из корыстных мотивов и в последние годы изменял.

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