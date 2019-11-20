- 18:33 Музыкальный фестиваль и выставка старинных книг: куда пойти в Киеве в выходные
- 18:24 Ударили ножом в спину: в Кракове неизвестные напали на украинского студента
- 18:21 Донорами почек были украинцы: в Казахстане «накрыли» «черных трансплантологов»
- 18:21 Вместо подушки: видео котенка, который устраивается спать на сонной пушистой собаке, умилило сеть
- 18:05 Гончарук презентовал онлайн-систему мониторинга выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом
- 18:02 228 прыжков через скакалку за 30 секунд: китаец установил невероятный мировой рекорд
- 17:58 В Одессе неизвестные сожгли автомобиль полицейского начальника
- 17:51 "Дело "Бурисмы": Злочевскому добавили обвинений и объявили в розыск
- 17:50 Часть материалов по «делам Майдана» утрачена безвозвратно, — Рябошапка
- 17:49 Уайлдер — Ортис: где смотреть онлайн чемпионский супербой
- 17:33 «Узнала маму, протянула ручки»: Заворотнюк разрешили играть с годовалой дочкой
- 17:27 Жесткий конфуз: пассажиров приземлившегося в Киеве самолета поприветствовали с прибытием в Москву
"Дело "Бурисмы": Злочевскому добавили обвинений и объявили в розыск
Генеральная прокуратура расширила подозрение бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины Николаю Злочевскому, собственнику компании Burisma Holdings. Об этом на брифинге в среду, 20 ноября, сообщил Генпрокурор Руслан Рябошапка.
По его словам, в уголовном производстве добавилась статья о расхищении государственных средств в особо крупных размерах. При этом расследование вновь приостановлено в связи с розыском подозреваемого.
«В производстве по Злочевскому была остановка в связи с розыском (Злочевского — ред.), производство было возобновлено, изменено ему подозрение и производство снова остановлено», — цитирует Рябошапку Интерфакс-Украина.
Напомним, Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.
Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015—2016 годах передала одно из дел в НАБУ.
В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.
В октябре 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что Генпрокуратура пересматривает около 15 дел, касающихся компании Burisma, в том числе эпизод, в котором фигурирует сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, занимавший одно время пост в совете директоров газовой компании.
Компания Burisma часто упоминалась в связи со скандалом в США, который запустил импичмент президенту Трампу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.