"Дело "Бурисмы": Злочевскому добавили обвинений и объявили в розыск

Украина

Генеральная прокуратура расширила подозрение бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины Николаю Злочевскому, собственнику компании Burisma Holdings. Об этом на брифинге в среду, 20 ноября, сообщил Генпрокурор Руслан Рябошапка.

По его словам, в уголовном производстве добавилась статья о расхищении государственных средств в особо крупных размерах. При этом расследование вновь приостановлено в связи с розыском подозреваемого.

«В производстве по Злочевскому была остановка в связи с розыском (Злочевского — ред.), производство было возобновлено, изменено ему подозрение и производство снова остановлено», — цитирует Рябошапку Интерфакс-Украина.

Напомним, Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015—2016 годах передала одно из дел в НАБУ.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

В октябре 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что Генпрокуратура пересматривает около 15 дел, касающихся компании Burisma, в том числе эпизод, в котором фигурирует сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, занимавший одно время пост в совете директоров газовой компании.

Компания Burisma часто упоминалась в связи со скандалом в США, который запустил импичмент президенту Трампу.

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