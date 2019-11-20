Общество и люди

киевская афиша

Музыкальный фестиваль и выставка старинных книг: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

21 ноября — гала-концерт, посвященный Дню достоинства и свободы,

22 ноября — опера «Норма»,

23 ноября — концерт «Реквием»,

24 ноября — балет «Жизель»,

26 ноября — балет «Весна священная» и балет «Пульчинелла».

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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С 23 ноября по 8 декабря в Музее истории Киева пройдет международная выставка Made in Chernobyl. В экспозиции: работы Ильи Чичкана, Олега Атаянца, Маши Шубиной, Аразяна Баграта (Армения), Peterа Laglerа (Австрия), Париде ди Стефано (Италия), Майка Ренарда (США) и многих других.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Цена: от 45 грн.

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До 25 ноября можно посетить Международный фестиваль «Киевские музыкальные премьеры». В программе: 21 ноября в 17:00 — концерт хоровой музыки в исполнении хора «Пектораль» (ул. Бульварно-Кудрявская, 20); 22 ноября в 19:00 — концерт молодых композиторов студентов Национально музыкальной академии имени Чайковского (ул. Архитектора Городецкого, 1—3/11); 24 ноября в 19:00 в Михайловском Златоверхом соборе — «Литургия св. Иоанна Златоуста» в исполнении камерного хора «Киев» (ул. Трехсвятительская, 8); 25 ноября в 19:00 в Доме звукозаписи украинского радио — концерт симфонической музыки (ул. Леонида Первомайского, 6в).

Вход на все концерты свободный.

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27 ноября в 19:00 в ITEA пройдет тематический День открытых дверей, посвященный IT-сфере. Спикеры: Татьяна Айзенберг и Влад Сидоренко.

Адрес: ул. Машиностроительная, 41.

Вход свободный. Необходима регистрация.

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В Национальном музее истории Украины открыта выставка «Книжное собрание: история и коллекции», на которой впервые представлены редкие букинистические издания XVIII — первой половины XIX века из коллекции музея.

Адрес: ул. Владимирская, 2.

Цена: от 20 грн.

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До 8 декабря в Украинском центре современного искусства «Белый Свет» действует выставка живописи EVOLUTIO украинского художника Алексея Анда, работающего в жанре ассоциативного символизма.

Адрес: ул. Пушкинская, 21.

Вход свободный.

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До 15 декабря в художественном пространстве SET действует выставка французской художницы, уроженки Одессы Сони Делоне «Ритм цвета». Делоне — первая и единственная художница, которой была прижизненно организована выставка в Лувре.

Адрес: ул. Ярославов Вал, 14a.

Вход свободный.

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До 31 декабря в Доме художника проходит выставка художников Антона Гудзикевича и Марии Журиковой «Вибрации лета».

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1—5.

Вход свободный.

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Бесплатно можно посетить: 21 ноября — Музей выдающихся деятелей украинской культуры Леси Украинки, Николая Лысенко, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого (ул. Саксаганского, 97/95 Б/95). 24 ноября — Литературно-мемориальный музей-квартиру Павла Тычины (ул. Терещенковская, 5); Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского (ул. Максима Рыльского, 7). 25 ноября — Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, корп. 26); Национальный музей украинского декоративного искусства (ул. Лаврская, 9); Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2); Музей гетманства (ул. Спасская, 16); Музей-квартиру В. С. Косенко (ул. Михаила Коцюбинского 9, кв. 4). 27 ноября — Национальный музей литературы Украины (ул. Богдана Хмельницкого, 11); Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко (пер. Шевченко, 8а).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали отом, что в Национальном музее истории Украины открылась выставка археологических находок цивилизации Яншао, существовавшей в Китае в V — III тысячелетии до нашей эры, которая очень похожа на Трипольскую.

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