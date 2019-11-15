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Культура и искусство

«Богема» в стилистике 1950-х: в Киеве состоялась премьера оперы Пуччини

15:31 15 ноября 2019 32
опера «Богема»
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

«Богема» в постановке итальянского режиссера Итало Нунциата — это уже шестая работа мастера на сцене Национальной оперы в рамках украинско-итальянского творческого сотрудничества. Его постановки идут на сцене уже более десяти лет: «Бал-маскарад», «Золушка», «Макбет», «Любовный напиток», «Манон Леско».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Национальной опере Украины установили уникальные лазерные проекторы

— Я получаю удовольствие от работы с украинскими артистами и всей творческой группой, — признался Итало накануне премьеры. — Для меня большая честь вновь приехать в Украину, творить и приносить радость зрителям.

Работа над оперой Джакомо Пуччини заняла чуть больше месяца. Дирижер-постановщик — Николай Дядюра, хормейстер — Богдан Плиш. Над сценографией и костюмами работала известный украинский театральный художник Мария Левицкая. Кстати, именно костюмы и декорация — одно из основных отличий украинской премьеры.

Итало Нунциата: «Для меня большая честь вновь приехать в Украину, творить и приносить радость зрителям». Фото Александра ЛИНКЕВИЧА

— Мне специально хотелось погрузить зрителей в пятидесятые годы, — признался Итало Нунциата. — Это было прекрасное время для творческой интеллигенции во всем мире. Наша «Богема» создана для современного зрителя, я ставил перед собой задачу, чтобы многие моменты были понятны и узнаваемы. Мне не хотелось, чтобы опера Пуччини воспринималась как что-то «посыпанное пылью». Мы с художником по костюмам специально ходили по магазинам, стараясь подобрать вещи в стилистике пятидесятых. На самом деле, опера Пуччини достаточно современная. Хочется, чтобы молодые люди и сегодня задумывались о том, что в жизни бывают и драматические ситуации. Надеюсь, такими видоизмененными постановками мы поможем слушателям думать, что великая музыка современна, а человеческие чувства не меняются с течением времени.

Главные партии в опере «Богема» исполняют известные украинские артисты: Сусанна Чахоян (Мюзетта), Лилия Гревцова (Мими), Валентин Дитюк (Рудольф), Андрей Бондаренко (Марсель).

Читайте также: Украину тоже считаю своей родиной, — дирижер Хобарт Эрл

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», 150 украинских артистов участвовали в постановке оперы «Аида» в Долине фараонов в Египте.

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