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Политика

Комитет Рады по свободе слова официально потребовал от СБУ "разобраться" с "Миротворцем"

19:57 20 ноября 2019 15
Сайт «Миротворец»
Инф. «ФАКТОВ»

Парламентский комитет по свободе слова обратился в СБУ с просьбой проверить деятельность базы данных сайта «Миротворец», которому летом этого года исполнилось пять лет. Письмо на имя главы ведомства Ивана Баканова подписал глава комитета, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич, передает ресурс 112.ua.

В обращении говорится, что на информационном ресурсе «Миротворец» содержатся персональные данные о политических деятелях, народных депутатах Украины нынешнего и прошлых созывов, журналистов и других лицах.

Нардеп напомнил, что согласно закону «О защите персональных данных», обработка данных о физическом лице без его согласия не допускается, кроме случаев, обозначенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

«Прошу Вас дать правовую оценку соответствующей ситуации, обеспечить объективную проверку деятельности интернет-сайта „Миротворец“, в случае обнаружения нарушений принять необходимые меры. О результатах прошу проинформировать комитет», — говорится в обращении.

Как сообщали «ФАКТЫ», база данных сайта «Миротворец» постоянно пополняется.

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