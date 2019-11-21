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Главари «ДНР» выставили солидный счет родителям за питание их детей в детсадах (фото)
Бурную реакцию вызвал у оккупационных властей ОРДО очередной гневный пост матери воспитанника детского сада. Женщина написала, что администрация детсада поставила их перед фактом: за питание ребенка уже с декабря 2019 года придется платить 1000 рублей (377 грн) в месяц. Для оккупированных территорий, где зарплаты бюджетников фактически не повысились и в среднем составляют 4—11 тысяч рублей (1500—4200 грн), а коммунальные услуги подорожали, это весьма существенная сумма.
О том, сколько придется платить, мама ребенка написала в местном родительском форуме в соцсети. «Нет слов! Сегодня утром меня буквально ошарашила воспитательница моего ребенка. Сказала, что с декабря за питание мы платим по 1000 рублей в месяц. Когда я спросила, с чего это вдруг, она ответила, что пришло распоряжение. А потом еще и добавила: „Вы что думали, „республика“ все время за вас платить будет?“ Даже чисто физически мне такую сумму не потянуть, впрочем, как и большинству матерей. Да и за что платить? Посмотрите на меню: там нет ни мяса, ни рыбы, ни молочного», — пишет мама воспитанника детского сада «Журавушка» № 314.
Ответственные за то, чтобы в информационном поле ОРДО был «вечный праздник», немедленно кинулись заминать скандал. Пока пропагандисты кричали, что это фейк — потому что скриншот поста женщины «пошел гулять» по социальным сетям, и из него кто-то «вырезал» название группы, в которой был размещен пост, и города, в котором находится детсад. «Бродячий детсад», — язвили пропагандисты, указывая на то, что учреждение с одинаковым названием и номером якобы находится сразу в нескольких городах, чего быть не может.
А тем временем, осведомленные лица из «управления образования», бросились в детсад, местонахождение которого им было прекрасно известно — в Макеевку, на улицу Архитекторов. И выдали «официальное опровержение»: мол, это частная инициатива — родители только одной из групп решили «скинуться» на дополнительную «пайку» детям.
«Сведения, изложенные в публикации канала „Чёрный/Белый список ДНР“, не подтверждены. На данный момент в детском саду находятся представители „Управления образования“ Донецка, начальник районного отдела образования. Выяснено: сотрудники детсада с родителей деньги не собирали. Питание организовано за счет бюджетных средств, меню согласовано с Кировской СЭС. На собрании родителей детей ОДНОЙ из групп детсада прозвучала ЧАСТНАЯ инициатива от родителей — „скинуться“ на дополнительное питание детям. Обсуждались возможный состав и стоимость „дополнительного пайка“. Цифра в 1000₽ звучала, но была признана высокой, и в итоге вопрос отложили на следующий раз…»
Тут же в сеть было выставлено меню с печатью (!), где присутствовали и котлеты, и сосиски, и молочное. Даже не понятно, зачем потребовалась дополнительная пайка. При этом авторы «опровержения отметили», что питание детей, которое осуществляется якобы за счет «бюджета ДНР», обходится как раз в 1,5−2 тысячи рублей в месяц: для воспитанника ясельной группы — 60 руб. в день, детского садика — 80 руб. в день.
Это не первая жалоба на скудное питание в детских садах ОРДО. Кроме того, и родители учеников младших классов в школах ОРДО уже сообщали «ФАКТАМ» о том, что классные руководители в ряде школ (обычно такие безрадостные изменения начинаются в ОРДО с периферии — удаленных районов Донецка или малых городов) велели им назначить в родительских комитетах «кассира-бухгалтера», который будет собирать с родителей деньги на питание школьников в столовой. Это будет так называемый благотворительный взнос: «Якобы за дополнительное питание, а на самом деле просто — за питание. Нам объяснили: «На бесплатное питание денег в «республике» нет, но «зачем об этом всем знать?» То есть тихо собираем и перечисляем на определенный счет в банке, согласовывая калькуляцию и меню с возможностями поставщика и работниками столовой. При этом изображаем «сытое и счастливое детство» наших детей в «республике» и улыбаемся. Стоить это будет примерно так же — около 600—800 рублей в месяц», — рассказали «ФАКТАМ» родители третьеклашки.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в ОРДО из-за уменьшения российского финансирования понизили зарплаты и задерживают их выплаты. А с 1 сентября 2019 года были повышены тарифы на коммунальные услуги.
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