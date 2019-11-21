Джамала впечатлила мощным клипом «Ціна правди» (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Джамала, представившая недавно совместную песню с Джаном Халибом, порадовала поклонников новой работой. Она выпустила мощный клип «Ціна правди» об одной из самых трагичных страниц истории Украины — Голодоморе и о которой вышел фильм с таким же названием. Песня звучит на финальных титрах картины.

«Меня потрясла история, которая послужила основой для картины. События фильма разворачиваются во время одного из наиболее трагичных периодов, который замалчивался десятилетиями. В центре повествования обычный журналист, который проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе до мировой общественности. Как мы знаем, люди, которые не боятся и борются за правду, платят за это высокую цену. Мне близка эта идея, она во многом перекликается с моим творчеством», — сказала Джамала, в творчестве которой также отображается важная социальная и историческая тематика.

Напомним, в ее песне 1944, с которой Джамала победила на «Евровидении» идет речь о трагедии крымско-татарского народа.

Режиссером клипа «Ціна правди» выступила Катя Царик, оператором — Юрий Король, работавший в качестве оператора-постановщика над украинскими полнометражными лентами «Захар Беркут», «Сторожевая застава», «Незламна» и другие. В съемках приняли участие музыканты оркестра «Виртуозы Киева».

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Джамала, отметившая 10-летие творческой деятельности, рассказала о своем детстве в Крыму, семье, отношениях с мужем и воспитании маленького сына.

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