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Шоу-бизнес

«Весь світ»: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили проникновенный клип (видео)

14:37 21 ноября 2019 25
Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ порадовала поклонников новой работой. Музыканты выпустили проникновенный клип на песню «Весь світ», которая вошла в новый альбом «Мільярди».

Композицию написал лидер группы Сергей Танчинец вместе с продюсером группы Олегом Ходачуком. Снимали видео во Львове: на студии Jenny Records, а также Львовском национальном академическом театре оперы и балета. В съемках приняли участие 33 музыканта.

Вскоре БЕZ ОБМЕЖЕНЬ планируют отправиться в масштабный тур по 120 городам Украины и зарубежья.

Также новый клип «Ціна правди» представила певица Джамала. Песня звучит в одноименном фильме.

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