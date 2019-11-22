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Лобода cнялась в клипе Линденманна (фото)
Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно удивила шпагатом, опубликовала постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна.
Тэгтрэн на плакате в костюме космонавта, Лобода — в легком платье.
Также на постере изображены Тилль Линдеманн и Петер Стормаре.
«Frau & Mann», — пишет Лобода, такая же надпись на постере. Это название второго студийного альбома немецко-шведского дуэта Lindemann, который выйдет в пятницу, 22 ноября.
Такой же постер появился на страничках участников Lindemann.
Напомним, что ранее Светлана Лобода рассказала о чувствах к Тиллю Линдеманну.
Она также не раз подчеркивала, что условия контракта запрещают ей рассказывать о том, что именно связывает ее и немецкую звезду.
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