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Шоу-бизнес

Лобода cнялась в клипе Линденманна (фото)

9:56 22 ноября 2019 87
Лобода и Линденманн
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно удивила шпагатом, опубликовала постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна.

Тэгтрэн на плакате в костюме космонавта, Лобода — в легком платье.

Лобода

Также на постере изображены Тилль Линдеманн и Петер Стормаре.

«Frau & Mann», — пишет Лобода, такая же надпись на постере. Это название второго студийного альбома немецко-шведского дуэта Lindemann, который выйдет в пятницу, 22 ноября.

Такой же постер появился на страничках участников Lindemann.

Напомним, что ранее Светлана Лобода рассказала о чувствах к Тиллю Линдеманну.

Она также не раз подчеркивала, что условия контракта запрещают ей рассказывать о том, что именно связывает ее и немецкую звезду.

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