24.07 / 24.30 26.54 / 26.92
Киев: -8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На таможенников теперь можно жаловаться в режиме онлайн

10:18 22 ноября 2019 69
Человек за компьютером
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине в тестовом режиме заработал новый онлайн-сервис, где можно пожаловаться на работу таможни. Ранее в онлайн перевели проверку наличия платных номерных знаков на авто, содержащих определенную комбинацию цифр.

Как сообщил руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов, пока система работает в тестовом режиме, но со временем планируется, что на рассмотрение жалобы будет отводиться до пяти рабочих дней. «Попробуем отвечать по существу, человеческим языком. Вся коммуникация — исключительно в электронной форме», — поделился планами Нефьодов.

Впрочем, по его словам, новый инструмент предназначен именно для реакции на возникшие проблемы, а не для «не спама вроде «снизьте пошлины» или «расскажите, как импортировать белых медведей». «На такое отвечать не будем. С декабря планируем интегрировать этот же интерфейс в общий Контактный Центр Кабмина», — добавил руководитель Гостаможни.

С новым сервисом можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», начал работать онлайн-сервис, показывающих места расположения аптек, работающих по программе «Доступные лекарства», в радиусе 7 километров от каждого медицинского учреждения, в котором ведут прием семейные врачи, педиатры и терапевты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

День сына

День сыновей 2019: красивые открытки и поздравления

мост

Что творит проклятая хунта: фото моста в Станице Луганской вызвали бурное обсуждение в сети

Песня, а не пенсия

Добавят до 40% от минималки: стало известно, кому в Украине должны каждый месяц пересчитывать пенсии

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Ответный удар: муж Лолиты Милявской показал, как живет с новой пассией (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер