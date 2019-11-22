Украина

На таможенников теперь можно жаловаться в режиме онлайн

В Украине в тестовом режиме заработал новый онлайн-сервис, где можно пожаловаться на работу таможни. Ранее в онлайн перевели проверку наличия платных номерных знаков на авто, содержащих определенную комбинацию цифр.

Как сообщил руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов, пока система работает в тестовом режиме, но со временем планируется, что на рассмотрение жалобы будет отводиться до пяти рабочих дней. «Попробуем отвечать по существу, человеческим языком. Вся коммуникация — исключительно в электронной форме», — поделился планами Нефьодов.

Впрочем, по его словам, новый инструмент предназначен именно для реакции на возникшие проблемы, а не для «не спама вроде «снизьте пошлины» или «расскажите, как импортировать белых медведей». «На такое отвечать не будем. С декабря планируем интегрировать этот же интерфейс в общий Контактный Центр Кабмина», — добавил руководитель Гостаможни.

С новым сервисом можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», начал работать онлайн-сервис, показывающих места расположения аптек, работающих по программе «Доступные лекарства», в радиусе 7 километров от каждого медицинского учреждения, в котором ведут прием семейные врачи, педиатры и терапевты.



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