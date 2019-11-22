Украина

Арбитражный трибунал в Гааге начал слушания позиций сторон по делу об иммунитете трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей. Об этом пресс-служба МИД Украины сообщает в Facebook.

Опубликованы основные пункты вступительной речи заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль.

«Россия не выполнила приказ Трибунала. Зато Россия держала членов экипажей судов еще четыре месяца, прежде чем окончательно освободить их в сентябре. Даже сегодня Россия не выполнила приказ ITLOS, поскольку она поставила условия освобождения членов экипажей судов. Аналогично, хотя три дня назад — почти год, до того дня, когда 25 ноября 2018 были захвачены военно-морские суда Украины — Россия освободила „Бердянск“, „Никополь“ и „Яны Капу“, она до сих пор не выполнила Приказ», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что невыполнение приказа заключается в том, что перед освобождением судов, в нарушение Приказа ITLOS, Россия изъяла с них оружие, коммуникационное оборудование и документы. Все это до сих пор остается в РФ.

Также отмечается, что Россия продолжает нарушать UNCLOS (Конвенцию ООН по морскому праву) и отрицать иммунитет членов экипажей украинских судов, а также продолжает их уголовное преследование.

«Для того чтобы положить конец этому продолжающемуся нарушению UNCLOS, Украина имеет право на окончательное, обязательное решение о том, что Россия нарушила статьи 32, 58, 95 и 96 Конвенции», — утверждается в заявлении.

Ранее сообщалось, что с возвращаемых Украине кораблей россияне украли всё, даже старые трусы. При этом известный адвокат заявил, что россияне могут затребовать корабли обратно.

Фото: Vesti.ua

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