Крушение танкера Delfi: место происшествия сняли с дрона

Происшествия

Танкер DELFI, который потерпел крушение у берегов Одессы, сел на мель у пирса на пляже «Дельфин». Водолазы эвакуировали экипаж. Видео дрейфа танкера с воздуха опубликовал в Facebook Вячеслав Грубый.

Напомним, судно находилось в нейтральных водах, но не подавало заявок на вход в Одесский или Южного морские порты. 20 ноября судно подало сигнал о том, что терпит бедствие без топлива, с неработающим двигателем.

Из-за плохих погодных условий, отсутствия топлива, электропитания и неудовлетворительной эксплуатации судно снесло ветром, оно оказалось в акватории Одесского морского порта.

На данный момент корабль выброшен на мель и лежит на правом борту, практически прямо на пляже «Дельфин», буквально в полусотне метров от берега. С борта танкера в море вытекает горючее, ощущается характерный запах. Экологи взяли образцы воды для анализа.

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