Здоровье и медицина

Читать с экрана гаджета в транспорте или на ходу вредно: особенно это опасно для детских глаз

Ситуация, которую часто можно увидеть в общественном транспорте: малыш закапризничал, но как только мама или папа дали в руки смартфон, моментально успокоился. И до конца поездки увлеченно играет. Конечно, прогресс не остановить, но как научить детей пользоваться гаджетами так, чтобы не пострадало зрение? Читайте также: Детский омбудсмен рассказал, как добиться того, чтобы гаджеты помогали, а не вредили ребенку

«Детям желательно находиться на свежем воздухе не менее двух часов: бегать, прыгать, играть»

— Развитие близорукости сегодня называют тихой эпидемией, — рассказывает врач-офтальмолог высшей категории, заведующая кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук, профессор Оксана Витовская. — По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году (а может, даже раньше) каждый второй человек на планете будет близоруким. Почему? Один из главных факторов — неправильная зрительная нагрузка. Сегодня малыши едва ли не с пеленок приучаются пользоваться гаджетами. На экране — мелкое изображение, а малыш подолгу смотрит мультфильмы с близкого расстояния. Но ведь его глазик еще не сформирован для такой нагрузки. А если учесть, что часто мама или папа, либо оба родителя сами плохо видят вдаль, то включается генетическая предрасположенность, и у ребенка развивается близорукость.

— Но нельзя же изолировать детей от компьютеров, планшетов.

— Да, сегодня мы без электронных гаджетов как без рук. Кто раньше мог подумать, что с помощью телефона можно фотографировать, отправлять сообщения, писать письма и даже расплачиваться за покупки, не говоря уже о множестве других полезных функций? Но чтобы сохранить здоровье (не только глаз, но и психическое, физическое), нужно знать меру. Главное — приучать детей правильно пользоваться электронными гаджетами. Ребенок часто увлеченно смотрит на экран смартфона, находясь в помещении. Даже на школьной перемене предпочитает телефон вместо того, чтобы подвигаться. Ученые Японии, Китая и европейских стран бьют тревогу и рекомендуют школьникам находиться на свежем воздухе не менее двух часов. Причем активно двигаться: бегать, прыгать, играть в подвижные игры. Это помогает предотвратить близорукость, а если она начала развиваться — затормозить ее.

— Почему так важно «проветривать» глаза?

— Поскольку на улице ребенок смотрит на разное расстояние, а чаще — вдаль, то мышцы глаза расслабляются. Кроме того, светит солнце, запускающее положительные биохимические процессы в сетчатке, выработку дофамина, а это тоже важно, чтобы предотвратить близорукость. Не говоря уже об общей физической нагрузке, улучшающей кровообращение всех органов, в том числе и глазного яблока.

«Малышам до пяти лет давать в руки гаджеты нежелательно»

— С какого возраста ребенку разрешаются гаджеты?

— Малышам до пяти лет их давать вообще нежелательно. Шестилеткам и ученикам младших классов можно разрешать, но не более 15 минут в день. Ребенку нужно объяснить, что мобильный телефон — это прежде всего средство связи, а потом уже источник информации. Нельзя читать в транспорте, опасно смотреть в телефон, идя по улице. Во-первых, на экране мелкий шрифт, во-вторых, сам экран — маленький. В-третьих, гаджет нельзя удержать в одном положении, из-за чего глаза сильно устают. Затем может развиться длительный дискомфорт, а за ним — и близорукость.

— Почему так происходит?

— Глаза — это самонастраивающаяся система. Когда расстояние от глаза до телефона постоянно меняется, то глазные мышцы сильно напрягаются. А ведь природа запрограммировала наше зрение так, что после напряжения мышцы глаз должны расслабляться.

— Малышу трудно объяснить, что играть в интересную игру можно всего 15 минут.

— Считаю, это в большей степени психологическая проблема. Ребенок получает от игры удовольствие и хочет играть еще и еще. Чтобы понять, к чему может привести беспрерывное сидение с гаджетом в руках, советую маме или папе зайти в оптику и примерить очки на плюс или минус 10—12 диоптрий. Хорошо бы еще пройтись в них по улице, чтобы иметь полное представление о том, что может случиться со зрением ваших детей.

— Как предупредить зависимость от гаджетов?

— Считаю, что с малых лет ребенок должен быть занят. Тем, кто посещает спортивную секцию или танцевальную студию, музыкальную или художественную школу, меньше времени остается на виртуальный мир. Полезно всей семьей выезжать на природу, взяв с собой лишь один телефон — для связи. Родители должны общаться с детьми, а не включать им компьютер или телевизор.

— Может, ситуацию изменит к лучшему то, что в начальных классах не задают домашних заданий?

— Не думаю, что родители массово пойдут записывать детей в спортивные секции или танцевальные студии. Мне как-то пришлось видеть, как дети переписывались друг с другом, сидя за одним столиком в кафе.

— Старших школьников вообще нельзя убедить ограничивать время, проведенное в виртуальном мире. Иногда подростки оправдываются, что ищут необходимую для уроков информацию в Интернете. Что делать?

— Объяснить, что через каждый час работы за компьютером нужно устраивать перерыв. Встать, размяться, сделать несколько гимнастических упражнений, покачать пресс, повисеть на турнике. Ведь компьютерный синдром — это проблема не только глаз. Портится осанка, страдает из-за гипоксии головной мозг, появляется боль в руке. Чтобы расслабить мышцы глаз, можно во время работы на минуту закрыть веки, а потом перевести взгляд вдаль, рассмотреть птиц в небе. Если есть немного времени, полезно выйти на улицу, подышать свежим воздухом, подвигаться.

Сегодня здоровый образ жизни в тренде. Посмотрите, как на столичных улицах много людей, которые передвигаются на велосипедах, самокатах. Сколько людей разного возраста бегают, играют в футбол, волейбол. Это стремление активно двигаться нужно поддерживать и в детях.

— Что еще ускоряет развитие близорукости?

— Иногда ребенок стесняется носить выписанные доктором очки, а родители оправдываются, мол, он сам не хочет. Таким детям можно предложить контактные линзы. Их сегодня рекомендуют даже дошкольникам. Ребенок уверен в себе, мамы и папы довольны, а главное — близорукость не развивается, как бывает при неполной коррекции.

Продукты, полезные для зрения Листовой салат.

Зеленый, желтый, красный сладкий перец.

Морковь.

Помидоры.

Цветная капуста и брокколи.

Черника.

Тыква.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что у ребенка, который много времени проводит за компьютером, страдает нервная система.



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