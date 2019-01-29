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Ожирение и тревожность: выявлены новые опасности смартфонов для детей
Международная группа ученых выяснила, что у детей, пользующихся смартфоном перед сном, повышается риск недосыпания и ожирения, а также усиливается тревожность. Об этом сообщает Medical Xpress, пишут российские СМИ.
Сообщается, что специалисты проанализировали данные, полученные при исследовании 6616 подростков в возрасте 11−12 лет. Более 70 процентов детей сообщали, что они пользуются смартфоном либо другим устройством, имеющим экран, не меньше часа перед сном.
В ходе опроса они также указали условия освещенности в комнате в это время, часы сна и бодрствования и страдают ли они от проблем с засыпанием.
В итоге оказалось, что те, кто пользовался смартфоном или смотрел телевизор в комнате с включенным светом, спали плохо на 31 процент чаще. У детей, которые делали то же самое в темноте, вероятность нарушений сна возрастала на 147 процентов. Также было показано, что недостаточный сон связан со снижением иммунитета, депрессией, тревожностью и ожирением.
По оценкам, во всем мире 90 процентов подростков не спят рекомендуемые 11 часов в сутки, и специалисты связывают это с распространением гаджетов. Только в Великобритании 98 процентов детей в возрасте от 12 до 15 лет смотрят телевизор, а более 90 процентов пользуются смартфонами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Xiaomi показала смартфон с гибким экраном, а Meizu — телефон без отверстий.
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