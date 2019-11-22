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Украина

Россию подловили на наглом фейке о паромном сообщении между Крымом и Турцией

19:40 22 ноября 2019 117
Керченский порт
Инф. «ФАКТОВ»

МИД Турции опроверг российский фейк о возобновлении паромного сообщения между турецким городом Зонгулдак с Керчью, которая находится в оккупированном Крыму. Ранее сообщалось, что московская прокуратура интересуется мнением Собчак о принадлежности Крыма.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«МИД Турции на обращение посольства опроверг очередной фейк российской пропаганды о якобы возобновлении морского сообщения Керч-Зонгулдак», — заявил Сибига.

Ранее ряд российских СМИ сообщили, что возобновлено паромное сообщение между портами Керчь и Зонгулдак, которое было прервано в 2017 году. По информации этих изданий, якобы уже проводится оформление грузов, и составлено расписание паромов, которые будут курсировать раз в неделю.

Как сообщалось ранее, оккупационный суд в Крыму постановил снести храм ПЦУ.

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