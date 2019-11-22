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Пути назад нет: в «Слуге народа» сделали важное заявление о попавшем в скандал Иванисове
Народного депутата Романа Иванисова не возвратят во фракцию «Слуга народа», от которой он был избран в Верховную Раду. Причина — наказание по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает Liga.net.
«Он приостановил участие во фракции. Я думаю, что после всей той информации, которая была, мы уже не сможем его вернуть во фракцию, даже если он захочет», — заявил первый заместитель главы фракции СН и глава одноименной партии Александр Корниенко.
Он отметил, что это решение будет формализовано 2 декабря — точно так же, как и решения по исключению из фракции Антона Полякова и Анны Скороход.
Ранее сообщалось, что Роман Иванисов покинул фракцию «Слуга народа». Затем известный пранкер Джокер опубликовал переписку, как он утверждает, с народным депутатом Иванисовым. В ней выяснились некоторые резонансные подробности скандала.
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