- 22:01 ГБР объявило в розыск подполковника СБУ: в чем его подозревают
- 21:46 «Я была разбита и убита»: Людмила Игнатенко рассказала о несоответствиях в нашумевшем сериале «Чернобыль»
- 21:24 Коломойский заявил, что "ПриватБанк" ему вернут "в ближайшее время"
- 21:03 Обстреляли авто военных прямо в населенном пункте: стало известно о подлой атаке боевиков на Донбассе
- 20:52 Хет-трик Мораеса принес «Шахтеру победу над «Львовом»: видеообзор матча чемпионата Украины
- 20:41 Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: подозреваемого будут судить по 4 статьям
- 20:40 Осталось ждать сравнительно недолго: в России рассказали, когда Путин уйдет с поста президента
- 20:35 Берлускони попал в больницу после неудачной попытки сделать селфи
- 20:31 Гончарук привез два соглашения с ЕБРР на 900 миллионов евро на реконструкцию украинских дорог
- 20:22 Трускавец-2: "слуг народа" снова отправят на обучение
- 20:21 На Донбассе погиб командир батареи: фото и имя офицера
- 20:08 Пути назад нет: в «Слуге народа» сделали важное заявление о попавшем в скандал Иванисове
ГБР объявило в розыск подполковника СБУ: в чем его подозревают
Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в розыск подполковника СБУ, который подозревается в совершении госизмены, дезертирства, незаконного приобретения специальных технических средств получения информации и незаконном хранении боеприпасов.
Как сообщили в ГБР, уголовное производство начато 5 января 2018 года следователями СБУ, а 1 февраля 2019 дело было передано в ГБР.
Следователи установили, что сотрудник СБУ по заданию и при кураторстве спецслужб России собирал и передавал секретные сведения ФСБ РФ.
Чтобы избежать ответственности, подполковник еще в 2017 году выехал в Беларусь и до сих пор не вернулся.
Сейчас он объявлен в розыск и, в случае его появления на территории Украины, будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.
«ФАКТЫ» сообщали, что жителя Черниговской области, приехавшего в гости в Россию, заставили шпионить для ФСБ.
Ранее СБУ предупредила, что на админгранице с оккупированным Крымом украинцев «обрабатывает» ФСБ и заставляет давать согласие на «конфиденциальное сотрудничество». Такими же методами пользуются ФСБшники на оккупированных территориях Донбасса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
После проекта не хотела выходить на улицу: шокирующие признания участницы «Зважених та щасливих» (фото)
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...