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Происшествия

ГБР объявило в розыск подполковника СБУ: в чем его подозревают

22:01 22 ноября 2019 57
ГБР
Инф. «ФАКТОВ»

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в розыск подполковника СБУ, который подозревается в совершении госизмены, дезертирства, незаконного приобретения специальных технических средств получения информации и незаконном хранении боеприпасов.

Как сообщили в ГБР, уголовное производство начато 5 января 2018 года следователями СБУ, а 1 февраля 2019 дело было передано в ГБР.

Следователи установили, что сотрудник СБУ по заданию и при кураторстве спецслужб России собирал и передавал секретные сведения ФСБ РФ.

Чтобы избежать ответственности, подполковник еще в 2017 году выехал в Беларусь и до сих пор не вернулся.

Сейчас он объявлен в розыск и, в случае его появления на территории Украины, будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

«ФАКТЫ» сообщали, что жителя Черниговской области, приехавшего в гости в Россию, заставили шпионить для ФСБ.

Ранее СБУ предупредила, что на админгранице с оккупированным Крымом украинцев «обрабатывает» ФСБ и заставляет давать согласие на «конфиденциальное сотрудничество». Такими же методами пользуются ФСБшники на оккупированных территориях Донбасса.

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