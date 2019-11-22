Украина

Опять соврали: в сети разгромили попытки России оправдаться за кражу унитазов с украинских кораблей

На российском телевидении показали ролик, который якобы сняли на украинских военных катерах, которые Россия вернула Киеву по решению Морского трибунала. Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что суда пришли из российского плена в жутком состоянии.

О том, что видеоролик, снятый ФСБ и показанный в программе «Время, ничего не доказывает пишет на THE INSIDER блогер Юрий Бершидский.

Он напоминает, что представители Украины, принимавшие корабли от российской стороны, показаны на палубе одного из бронекатеров.

А в кадрах, сделанных в России во внутренних помещениях судов, нет ни одного человека, не слышны голоса. Невозможно установить, когда были сделаны съемки внутренних помещений — в процессе передачи или раньше.

«Кадры с украинской приемкой и с исправным оборудованием просто смонтированы самым примитивным образом», — пишет Бершидский, отмечая, что это видео нельзя считать доказательством того, что бронекатера перед передачей не были разукомплектованы.

Он также задается вопросом, почему ФСБ и крупнейшие прокремлевские СМИ принялись так неумело оправдываться и делать акцент на технической отсталости украинского флота, привлекая внимание к шильдику «Сделано в СССР».

Как известно, буксир «Яны Капу» (бывший «Красноперекопск») построен в 1974 году, а бронекатера «Бердянск» и «Никополь» — современные, принятые на вооружение в 2016—2018 годах.

Напомним, президент Зеленский, осмотрев суда в Очакове, заявил, что на ремонт украинских военных катеров понадобится три месяца. Он также отметил, что на катерах не хватает некоторого оборудования, а также части вооружения. Украина будет по этому вопросу обращаться в Россию.

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