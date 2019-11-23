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Шоу-бизнес

Человек-паук: голая и грязная Волочкова возмутила сети (фото)

12:09 23 ноября 2019 367
Волочкова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, которая ранее похвасталась подросшей дочкой, возмутила сеть новым фото.

Артистка снялась абсолютно голой в хаммаме, который оборудован на территории ее особняка. Ради красивого кадра Анастасия села на шпагат на массажном столе. Она также вымазалась лечебной грязью.

«К счастью, кроме лечебной грязи, подаренной мне в день премьеры, никакая другая грязь ко мне не прилипает. А лишь остается в руках тех, кто пытается ее в меня бросить или облить ею», — подписала балерина фото.

Волочкова

Она также отключила комментарии под снимком, но ее хейтеры обсудили Волочкову на других страничках.

«Да, тихо шифером шурша, едет крыша», «Ребенок сказал, что это человек-паук», «Бабайка», «Кто ты, чудовище?», «Не чистая сила», «Как можно так унижать себя, так позориться?» — пишут они.

Волочкова

Волочкова

Волочкова

Напомним, ранее Волочкова рассказала, что именно шпагат помогал ей уводить мужчин из семей.

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