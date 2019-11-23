Мир

Ворота без забора: в сети показали фото очередного "достижения" в России

В российском Череповце руководство поликлиники установило железные ворота с замком без забора, к которому крепились бы ворота. Ранее в деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии на днях торжественно открыли после ремонта грунтовую дорогу.

Фото с воротами без забора в Twitter опубликовал блогер с ником «КРЫМский бандеровец».

Отметим, что каждый вечер ворота запирают на ключ, а утром их открывают.

«У ж/д поликлиники в российском Череповце открыли (торжественно?) ворота без забора. На воротах даже есть замок. Каждое утро сторож открывает и закрывает их по расписанию… Не ту страну назвали Гондурас», — такой ироничный пост оставил он под снимками.

Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о «достижениях», которыми пытаются «удивить» жители российской глубинки. Так в селе Айкино (Республика Коми) торжественно открыли пластиковые окна и балконные двери в детсаду. А в селе Горицы в Тверской области похвастались новой мусорной площадкой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter