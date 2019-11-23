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Ворота без забора: в сети показали фото очередного "достижения" в России
В российском Череповце руководство поликлиники установило железные ворота с замком без забора, к которому крепились бы ворота. Ранее в деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии на днях торжественно открыли после ремонта грунтовую дорогу.
Фото с воротами без забора в Twitter опубликовал блогер с ником «КРЫМский бандеровец».
Отметим, что каждый вечер ворота запирают на ключ, а утром их открывают.
«У ж/д поликлиники в российском Череповце открыли (торжественно?) ворота без забора. На воротах даже есть замок. Каждое утро сторож открывает и закрывает их по расписанию… Не ту страну назвали Гондурас», — такой ироничный пост оставил он под снимками.
Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о «достижениях», которыми пытаются «удивить» жители российской глубинки. Так в селе Айкино (Республика Коми) торжественно открыли пластиковые окна и балконные двери в детсаду. А в селе Горицы в Тверской области похвастались новой мусорной площадкой.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!