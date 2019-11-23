24.03 / 24.27 26.49 / 26.88
Киев: -6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Ворота без забора: в сети показали фото очередного "достижения" в России

2:36 24 ноября 2019 2
ворота
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Череповце руководство поликлиники установило железные ворота с замком без забора, к которому крепились бы ворота. Ранее в деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии на днях торжественно открыли после ремонта грунтовую дорогу.

Фото с воротами без забора в Twitter опубликовал блогер с ником «КРЫМский бандеровец».

Отметим, что каждый вечер ворота запирают на ключ, а утром их открывают.

«У ж/д поликлиники в российском Череповце открыли (торжественно?) ворота без забора. На воротах даже есть замок. Каждое утро сторож открывает и закрывает их по расписанию… Не ту страну назвали Гондурас», — такой ироничный пост оставил он под снимками.

Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о «достижениях», которыми пытаются «удивить» жители российской глубинки. Так в селе Айкино (Республика Коми) торжественно открыли пластиковые окна и балконные двери в детсаду. А в селе Горицы в Тверской области похвастались новой мусорной площадкой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Басков и Крутой

Валялись на полу и матерились: Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)

София Ротару

"Пусть будут пустые залы": в Госдуме РФ призвали зрителей совершить подлость против Софии Ротару

погода

От минус 14 до плюс 13: синоптики рассказали о погоде в Украине 24 ноября

delfi

Креативненько: опрокинувшийся у побережья Одессы танкер стал фоном для любовной фотосессии (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер