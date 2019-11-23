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В Украине началась акция в память о жертвах Голодоморов (видео)
В Украине 23 ноября вспоминают жертв Голодомора, страшного геноцида, унесшего жизни миллионов украинцев. По всей стране проходят траурные мероприятия, а в храмах проводят поминальные панихиды.
В Киеве, где проходит всеукраинская акция «Зажги свечу», приспущен Государственный флаг Украины и ограничено проведение развлекательных мероприятий. В 16:00 по всей стране будет объявлена минута молчания в память о жертвах Голодомора. В это время каждый желающий может поставить свечу на подоконнике у себя дома.
Традиционно украинцы в этот день (четвертую субботу ноября), в 16:00, собираются на центральных площадях своих городов, у памятников жертвам Голодомора, в храмах и на территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» в Киеве, чтобы почтить память более 7 миллионов украинцев, убитых во время геноцида. Они чествуют погибших от голода минутой молчания и зажиганием свечей. Вернувшись домой, украинцы зажигают свечи дома и ставят их на подоконниках. Во многих семьях свечи горят всю ночь.
Последние двадцать лет в мире растет признание Голодомора в Украине, как геноцида украинского народа. Многие страны, как на уровне центральных властей, так и на уровне местных территориальных общин, принимают декларации, признающие Голодомор в Украине геноцидом. В начале октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932−1933 годов признается геноцидом украинского народа.
О том, как выживали люди во времена страшного голода 1932−1933 годов читайте в материале «ФАКТОВ»: В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота.
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