История современности

— Во время Голодомора 1932—1933 годов одним из наиболее прибыльных и циничных проектов советской торговли стала сеть магазинов и универмагов «Торгсин»: чтобы купить самую простую еду, люди несли туда свои золотые обручальные кольца, нательные крестики, серьги, браслеты, броши, цепочки, — говорит ведущий научный сотрудник Института исследования Голодомора доктор исторических наук, профессор Василий Марочко. — В 1933-м, когда Голодомор достиг своего апогея, всеукраинская контора «Торгсина» приняла от населения более девяти (!) тонн золота. Это пятая часть «желтого металла», заготовленного в тот год во всем СССР! Золотые украшения, как правило, весят по несколько граммов. Получается, если был достигнут показатель в девять тонн, значит, свои семейные драгоценности (в официальных документах они назывались «бытовое золото») принесли в «Торгсины» не менее полутора миллионов жителей Украины. Читайте также: Ежедневно по селу ездил на подводе человек и выкрикивал: «Выносите покойников!» — свидетель Голодомора

«Представительницы древнейшей профессии трудились в тандеме с „Торгсинами“ — зарабатывали валюту для строек первой пятилетки»

— Название сети магазинов и универмагов Всесоюзной конторы «Торгсин» расшифровывается как «торговля с иностранцами», — продолжает Василий Марочко. — Она начиналась летом 1930 года с нескольких валютных магазинов закрытого типа, организованных в Москве Наркоматом торговли СССР. Это было время, когда Сталин объявил курс на форсированную индустриализацию, началась так называемая первая пятилетка, по плану которой следовало построить около полутора тысяч промышленных предприятий. Основную часть оборудования для них предстояло купить за рубежом. Но в развитых странах разразился сильнейший экономический кризис — Великая депрессия. Из-за этого резко упали цены на сырье, за счет экспорта которого Советский Союз зарабатывал валюту. Большевистское правительство искало новые источники ее получения. Во многом по этой причине возникла идея создать Всесоюзную контору по торговле с иностранцами «Торгсин». Вслед за Москвой магазины были открыты в портовых городах СССР. Тут следует сказать, что иностранные моряки имели возможность не только приобрести различные товары в заведениях «Торгсина», но и воспользоваться услугами девиц, которые работали в тандеме с этими магазинами. Эти барышни отдавали часть своих валютных заработков государству, а также выполняли задания сталинской охранки (ОГПУ) — выведывали у иностранцев различную информацию.

— Как же получилось, что доступ к закрытым магазинам конторы «Торгсина» получили рядовые советские граждане?

— Иностранцев в СССР приезжало не так уж много, а потребности в валюте были очень большими. Директору Московского универмага Ефрему Курлянду пришла идея продавать советским гражданам продукты питания в «Торгсинах» за имеющиеся у них изделия из золота. Ефрем Владимирович исходил из того, что к началу 1930-х годов по всему СССР исчезли из свободной продажи мука, крупы, колбаса, растительное и сливочное масло и другие продукты. Была введена карточная система. Замечу, что это стало результатом навязывания крестьянам нерыночных цен, раскулачивания, кампании по коллективизации.

Советское правительство поддержало предложение Курлянда. Всем было очевидно, что голод даже эффективнее, чем ОГПУ, заставит население сдавать государству золото, которым можно было оплачивать поставки оборудования для заводов первой пятилетки.

Право покупать за драгоценные металлы товары в магазинах «Торгсина» советские граждане получили осенью 1931 года. Вслед за этим в считаные месяцы была открыта густая сеть магазинов и универмагов «Торгсина» по всему СССР. Созданы Всеукраинская и подчиненные ей семь областных (тогда в УССР было семь областей) контор «Торгсина» с 250 магазинами и универмагами. Их организовали не только в больших городах, но и во многих райцентрах.

— Где в Киеве были такие магазины?

— На Крещатике располагалось шесть заведений «Торгсина». Еще один находился на улице Владимирской.

— Что там можно было купить?

— Практически любые продовольственные товары, включая цитрусовые, советскую и импортную одежду (в том числе дорогие шубы), обувь, аксессуары, мебель… Однако население «самой счастливой страны мира» (так советская пропаганда называла СССР) обменивало в «Торгсинах» свое фамильное золото преимущественно на самое насущное — муку и крупу. Некоторые горожане брали немного сахара, масла. Апельсины, лимоны, мандарины, бананы советские люди практически не покупали. Многие крестьяне тогда даже не знали, что это такое. Вообще, из общего объема товаров, проданных через сеть «Торгсина» в 1932—1933 годах, на продукты приходится около 89 процентов. Важно отметить, что спрос покупателей на муку и крупы не могли удовлетворить даже эти магазины. Поэтому возле них выстраивались колоссальные очереди — нередко до 1000 человек.

Когда в «Торгсины» завозили крупу и муку, к ним выстраивались огромные очереди

— То есть основными покупателями магазинов для иностранцев были советские граждане?

— Именно так. В те годы на территории УССР находилось три с половиной тысячи иностранцев. В основном это инженеры и квалифицированные рабочие из Германии, Австрии, Польши (среди граждан этой страны — брат классика украинской литературы Ивана Франко химик Петр Франко), США, Канады… Понятно, что такое относительно небольшое количество покупателей не могло сделать большую выручку сети магазинов «Торгсина». Она внесла существенный вклад в успешное выполнение первой пятилетки благодаря фамильному золоту миллионов голодавших советских граждан.

Показательная статистика: в 1932-м, в первый год Голодомора, население СССР принесло в «Торгсины» 21 тонну золота. А в следующем году — 45 тонн. Увеличение более чем в два раза! Причина в том, что в 1933-м Великий Голод достиг своего апогея. Пытаясь выжить, люди отдавали сталинскому режиму вещи, которые зачастую являлись семейными реликвиями, передавались из поколения в поколение. Люди понимали злодейскую сущность «Торгсинов», это наглядно демонстрирует, например, такая народная расшифровка его названия: «Товарищи, опомнитесь! Родина гибнет. Сталин истребляет народ».

«Адольф Гитлер пожертвовал 1000 марок для голодающих украинских немцев»

— В «Торгсинах» принимали от населения бриллианты и другие драгоценные камни?

— Поначалу такой практики не было, но когда стало очевидно, что люди массово несут золото, чиновники разрешили принимать еще и бриллианты, а затем — валюту.

— Откуда она могла взяться у советских людей после 15 лет жизни при советской власти?

— Государство разрешило получать денежные переводы из-за границы (кроме Монголии — тугрики Госбанк СССР принимать отказывался). Родственники и украинские организации в Европе стали помогать некоторым людям (в основном из числа интеллигенции) в УССР. Но это было палкой о двух концах: ОГПУ брала на карандаш получателей переводов и через несколько лет сажала их как иностранных шпионов.

Больше всего пострадали из-за заграничных переводов жившие на территории Украины немцы. Дело в том, что помощь им из Германии приобрела масштабный характер — действовала благотворительная программа «Братья в сложной ситуации». Показательный факт: Адольф Гитлер пожертвовал 1000 марок на поддержку украинских немцев. Чтобы получить помощь с исторической родины, немецкие колонисты должны были указать в заявлении, почему они в ней нуждаются. Затем ОГПУ стряпало дела против колонистов «за распространение мифов о голоде в Украине».

Василий Марочко: «Люди понимали злодейскую сущность «Торгсинов», расшифровывали название так: «Товарищи, опомнитесь! Родина гибнет. Сталин истребляет народ». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Возможность купить в «Торгсинах» еду во время Голодомора стала спасением от смерти для определенной части украинских крестьян?

— Вряд ли. Судите сами: зажиточных крестьян (286 тысяч семей), у которых могло быть значительное количество вещей из драгоценных металлов, выслали в отдаленные регионы СССР накануне Голодомора и в ходе кампании по раскулачиванию. У остальных много золота быть не могло. Да, кто-то из крестьян добирался до города, менял немногие имевшиеся в семье вещи из драгоценных металлов на пять — десять килограммов муки. Но на какой срок этого запаса могло хватить многодетной крестьянской семье даже при самом экономном использовании? Голодомор ведь продолжался целый год.

Кстати, доставить домой в село купленные в «Торгсине» продукты было непросто. Дело в том, что голод толкнул определенную часть селян заниматься разбоем. Они сбивались в шайки, подкарауливали своих жертв на дорогах.

К огромному сожалению, в тот страшный год фиксировались случаи людоедства. В архиве Министерства внутренних дел Украины сохранилось около двух с половиной тысяч уголовных дел, возбужденных в 1932—1933 годах по фактам каннибализма. Когда я их читал, у меня становились дыбом волосы от ужасов, которые там описаны. В первый раз мы с коллегами опубликовали сведения об этих уголовных делах во время горбачевской гласности в 1989 году. Причем указали имена и фамилии людоедов. Это обернулось… скандалом: претензии к нам предъявили дети названных в статье людей. Некоторые односельчане стали за глаза называть их людоедами. Так что в последующих публикациях о каннибализме во время Голодомора я указываю только первые буквы фамилий фигурантов уголовных дел.

— Как было организовано обслуживание советских граждан в «Торгсинах»?

— Предположим, мужчина принес обручальные кольца — свое и жены. Его встречали приемщики. Они определяли пробу золота, взвешивали его и выдавали платежный документ на ту сумму, в которую оценили эти изделия. В начальный период работы «Торгсинов» такими документами были так называемые боны, а затем — заборные книжки. На эти внутренние торгсиновские деньги человек покупал то, что считал нужным.

Следует сказать, что широких масштабов приняли злоупотребления со стороны сотрудников «Торгсинов». Приемщики занижали пробу золота и вес изделий из него. Принимая украшения с драгоценными камнями, документировали сдачу золота, а бриллианты, изумруды, рубины присваивали. Свой незаконный навар они называли «припек», то есть разница между принятым у населения золотом и сданным в государственный банк.

— Государство боролось с такого рода злоупотреблениями?

— Да. Вот один из расскрытых милицией случаев: в торгсиновский магазин города Нежина (Черниговская область) человек принес золотой браслет весом 23 грамма. Но приемщик как бы невзначай поставил после двойки запятую. Получается, «припек» приемщика составил 20 с лишним граммов золота.

В системе «Торгсина» периодически проводились чистки. Случалось, за злоупотребления арестовывали высокопоставленных руководителей. В Киеве, например, прошел судебный процесс, на котором среди обвиняемых были сотрудники Киевского обкома партии. Их включили в состав областной конторы «Торгсина» для партийного руководства этой организацией. Высокопоставленные большевики оказались падкими на взятки. Они брали их за то, что закрывали глаза на воровство, способствовали назначениям на «хлебные» должности.

Борьба со злоупотреблениями в «Торгсине» так и не дала должного результата. Сеть этих магазинов и универмагов была закрыта в 1936 году. Одна из главных причин — люди перестали массово нести туда золото. Во-первых, на руках у населения драгметаллов почти не осталось, во-вторых, несколько улучшилась ситуация с продовольствием, даже были отменены карточки на хлеб.

Вот только более семи миллионов украинских крестьян до этих перемен не дожили. Нужно понимать, что далеко не все они умерли от отсутствия пищи. Голод резко ослабил иммунитет миллионов людей. Это привело к вспышке эпидемий тифа, малярии, туберкулеза. Изможденные люди массово умирали от этих заболеваний.

И вот еще что. Бытует стереотип, что Сталин в 1932 году отнял у украинских крестьян все зерно, чтобы продать его за рубежом и направить вырученные деньги на нужды первой пятилетки. Это правда. Но тут не все так однозначно. Из-за Великой депрессии спрос на пшеницу на мировом рынке резко снизился. В США ее даже топили в океане, чтобы удержать цены на этот товар. Из-за низкого спроса на мировом рынке вывоз советского зерна за границу в годы Великой депрессии неуклонно падал — с пяти до полутора миллионов тонн. Отдыхая в Сочи, Сталин написал в письме своему ближайшему соратнику Лазарю Кагановичу, что эта статья экспорта приносит все меньше и меньше валюты, потребовал подумать о наращивании продажи за рубеж других видов сырья.

Получается, что даже по сатанинской логике большевиков, согласно которой ради «светлого будущего» можно пожертвовать миллионами людей, не было большого резона экспортировать зерно — оно стоило за границей гроши. Почему бы не оставить крестьянам хотя бы немного пшеницы, чтобы они не умирали от голода? Но сталинский режим предпочел проявить преступную бездеятельность. Голодомор 1932—1933 годов был ничем иным, как геноцидом — истреблением части украинской нации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 28 ноября на экраны украинских кинотеатров выйдет исторический фильм «Цена правды», посвященный британскому журналисту Гарету Джонсу, разоблачавшему ужасы советской эпохи, в том числе Голодомор.

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