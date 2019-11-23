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Украина

Россия недооценивает стойкость украинского народа: Госдеп США выступил с заявлением по случаю дня памяти жертв Голодоморов (видео)

16:54 23 ноября 2019 66
Голодомор
Инф. «ФАКТОВ»

США солидарны с Украиной в день памяти жертв Голодомора. Это следует из заявления Государственного департамента США 23 ноября по случаю дня памяти миллионов украинцев, погибших 86 лет назад во время Голодомора 1932−1933 годов.

«Мы объединяемся по всему миру, чтобы вспомнить невинных жертв Голодомора и подтвердить нашу приверженность демократии, процветанию и суверенитету Украины», — говорится в заявлении Госдепа.

По словам, пресс-секретаря Государственного департамента США Морган Ортагюс, хотя эта ужасная трагедия была одной из самых жестоких в 20 веке, Советскому Союзу не удалось сломить дух украинского народа.

«Сегодня на Украину снова осуществляется нападение. Оккупация Крыма Россией и продолжение агрессии на востоке Украины привели к гибели около 13 тысяч человек. Даже теперь Москва пытается совершать манипуляции и разрушать стремление народа Украины. Однако российская злонамеренная кампания недооценивает устойчивость народа Украины и игнорирует его стремление к лучшему будущему», — заявила она.

В Госдепе уверены, что эта кампания России против Украины также обречена на провал.

«Народы по всему миру объединяются, поминая невинных жертв Голодомора и Соединенные Штаты подтверждают приверженность демократии и процветанию в Украине, безопасности ее международно признанных границ», — говорится в заявлении.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине 23 ноября вспоминают жертв Голодомора, страшного геноцида, унесшего жизни миллионов украинцев. По всей стране проходят траурные мероприятия, а в храмах проводят поминальные панихиды.

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