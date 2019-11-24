Уайлдер – Ортис: судейские записки на момент остановки боя (фото)

Спорт

Американец Деонтей Уайлдер (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 ничья) успешно провел защиту чемпионского пояса по версии WBC в супертяжелом весе, победив нокаутом в 7-м раунде кубинца Луиса Ортиса (31 победа, 26 из них — нокаутом, 2 поражения).

Несмотря на то, что Ортису уже 40 лет, кубинец продемонстрировал прекрасную физическую форму. Активность Луиса порой ставила перед американцем неразрешимые задачи, и сильнейшие удары проходили в голову и по корпусу чемпиона.

Неудивительно, что, согласно судейским запискам, на момент остановки боя в седьмом раунде все рефери отдавали предпочтение кубинскому боксеру — 59:55, 59:55, 58:56. Но, как зачастую бывает в хэвивейте, все решил один удар…

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Теперь следующий на очереди у Уайлдера — еще один реванш, против британца Тайсона Фьюри, в противостоянии с которым в декабре 2018-го победителя определить не удалось.

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