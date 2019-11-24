Уайлдер – Ортис: полное видео боя

Спорт

В Лас-Вегасе на ринге MGM Grand Arena американец Деонтей Уайлдер (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 ничья) успешно защитил чемпионский пояс по версии WBC в супертяжелом весе в поединке против кубинца Луиса Ортиса (31 победа, 26 из них — нокаутом, 2 поражения).

Непобедимый американец удивил выбранной тактикой на бой. Отдав инициативу сопернику, долгое время Деонтей ничего не показывал на ринге, при этом Ортис раз за разом выбрасывал сильнейшие удары, которые нередко достигали цели. Порой Уайлдер казался растерянным и явно не готовым к такой тактике ведения боя от соперника.

Впрочем, стоило американцу включиться по-настоящему, и все встало на свои места. Сильнейший прямой с правой от Деонтея уложил Ортиса на канвас ринга, и попытка кубинца встать оказалась неудачной.

Десятая подряд успешная защита титула открыла Уайлдеру дорогу к бою-реваншу с британцем Тайсоном Фьюри — единственным соперником, у которого не смог выиграть в профессиональной карьере.

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ВИДЕО НОКАУТА

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