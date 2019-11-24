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Сотни пострадавших: во Львове непогода устроила ледяной коллапс (видео)
Во Львове 23 ноября дороги покрылись тонким слоем льда, по причине чего на дорогах произошли десятки ДТП, а в больницах оказались сотни травмированных. За сутки здесь зафиксировали десятки аварий и сотни травмированных пешеходов.
«Машины, я вижу, под горку вообще не едут», — пишут жители города в соцсетях.
В больницах возникли огромные очереди из жертв утреннего гололеда, которые стоят на рентген и к травматологам. Причиной гололеда стал дождь, который начался ранним утром при минусовой температуре, пишет Твоє місто.
Заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк сообщила, что с 6:30 в городе работают пескоразбрасыватели, а также в каждом районе посыпают тротуары.
Обо всех чрезвычайных случаях, которые могут возникнуть из-за непогоды, власти просят жителей информировать на «Горячую линию города» по телефону 15−80 для оперативного реагирования соответствующих служб.
Как писали «ФАКТЫ», в связи с похолоданием, морозным ветром и дождем, который принес в Украину мощный восточный антициклон Quincy, на многих автотрассах страны сложилась крайне опасная ситуация.
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