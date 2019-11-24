- 16:18 Милевский в составе «Динамо» стал чемпионом Беларуси
- 16:18 Российское ноу-хау: загоревшийся на дороге BMW X6 потушили фекалиями из ассенизаторской машины
- 16:17 25 ноября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский отоларинголог Борис Миронюк
- 16:14 Ушел из жизни знаменитый украинский актер театра и кино
- 16:07 Дочь поздравила больную Заворотнюк с Днем матери
- 15:44 Морозы и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине в понедельник, 25 ноября
- 15:36 Начавшийся из-за Геруса импорт электроэнергии из РФ нужно остановить, чтобы спасти отечественную отрасль
- 15:33 С почином: во Львове таксист требовал с матери трехлетнего ребенка деньги "на штраф"
- 15:31 Гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака
- 14:59 Патрульного полицейского, торговавшего конфиденциальной информацией, просто оштрафовали
- 14:38 Всем хорошего монинга: Зеленский показал новое фото из спортзала
- 14:27 Странная смерть: у побережья Великобритании погиб украинский моряк
Ушел из жизни знаменитый украинский актер театра и кино
В ночь на воскресенье, 24 ноября, в Киеве скончался народный артист Украины, звезда Национального академического театра имени Леси Украинки Давид Бабаев. Об этом пресс-служба театра сообщила в Facebook.
«Умер Давид Бабаев… Светлая память!» — говорится в сообщении.
77-летний актер отдал родному театру 47 лет, сыграв в более чем 50 спектаклях,
«Именно спектакль „Последняя любовь“ стал последним для выдающегося актера. Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже в последний раз…», — отметили коллеги актера.
Время и дата прощания со знаменитостью станут известны позднее.
Напомним, Бабаев рассказывал «ФАКТАМ» о своих легендарных коллегах — народной артистке Украины Александре Столяровой и Валерии Заклунной.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?