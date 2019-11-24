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Культура и искусство

Ушел из жизни знаменитый украинский актер театра и кино

16:14 24 ноября 2019 456
Давид Бабаев
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на воскресенье, 24 ноября, в Киеве скончался народный артист Украины, звезда Национального академического театра имени Леси Украинки Давид Бабаев. Об этом пресс-служба театра сообщила в Facebook.

«Умер Давид Бабаев… Светлая память!» — говорится в сообщении.

77-летний актер отдал родному театру 47 лет, сыграв в более чем 50 спектаклях, в т. ч. «Госпожа министерша», «Наполеон и корсиканка», «Мнимый больной», «Последняя любовь» и др.

«Именно спектакль „Последняя любовь“ стал последним для выдающегося актера. Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже в последний раз…», — отметили коллеги актера.

Время и дата прощания со знаменитостью станут известны позднее.

Напомним, Бабаев рассказывал «ФАКТАМ» о своих легендарных коллегах — народной артистке Украины Александре Столяровой и Валерии Заклунной.

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