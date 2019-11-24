24.04 / 24.26 26.50 / 26.83
Киев: -6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Без сюрпризов: стало известно имя нового президента Румынии

22:56 24 ноября 2019 16
Клаус Йоханнис
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Румынии Клаус Йоханнис сохранил свой пост, победив во втором туре выборов главы государства. Его поддержали 66,5% избирателей, принявших участие в голосовании.

По информации ресурса Рlaytech, на данный момент известны лишь результаты экзитпола — их сообщил сразу после закрытия избирательных участков в 21:00 Румынский институт оценок и стратегии (IRES).

В соответствии с ними соперник Йоханниса на выборах, лидер Социал-демократической партии (СДП) Виорика Дэнчилэ получила 33,5% голосов.

Явка же составила 49,84% от всех зарегистрированных избирателей.

Напомним, в первом туре президентских выборов Йоханнис набрал 39% голосов.

Во время избирательной компании он обещал начать реальную борьбу с коррупцией и кумовством, провести реформы в сфере здравоохранения и образования, облегчить коммерческим структурам доступ к фондам ЕС, которые Брюссель выделяет каждой стране, входящей в Евросоюз.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

зеленский

Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

Басков и Крутой

Валялись на полу и матерились: Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)

Собака и котята

Бродячая собака спасла пятерых котят, согревая их своим телом в морозную ночь (фото)

София Ротару

"Пусть будут пустые залы": в Госдуме РФ призвали зрителей совершить подлость против Софии Ротару

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер