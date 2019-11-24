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Без сюрпризов: стало известно имя нового президента Румынии
Президент Румынии Клаус Йоханнис сохранил свой пост, победив во втором туре выборов главы государства. Его поддержали 66,5% избирателей, принявших участие в голосовании.
По информации ресурса Рlaytech, на данный момент известны лишь результаты экзитпола — их сообщил сразу после закрытия избирательных участков в 21:00 Румынский институт оценок и стратегии (IRES).
В соответствии с ними соперник Йоханниса на выборах, лидер Социал-демократической партии (СДП) Виорика Дэнчилэ получила 33,5% голосов.
Явка же составила 49,84% от всех зарегистрированных избирателей.
Напомним, в первом туре президентских выборов Йоханнис набрал 39% голосов.
Во время избирательной компании он обещал начать реальную борьбу с коррупцией и кумовством, провести реформы в сфере здравоохранения и образования, облегчить коммерческим структурам доступ к фондам ЕС, которые Брюссель выделяет каждой стране, входящей в Евросоюз.
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