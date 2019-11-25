В ледяной ловушке: под Запорожьем к пруду примерзли лебеди (фото)

Происшествия

В воскресенье, 24 ноября, в Запорожье, где недавно произошла жуткая трагедия, удалось предотвратить еще одно печальное происшествие. Так, холодным воскресным утром на линию областного управления ГСЧС поступило сообщение о том, что на пруду в селе Шевченково лебеди попали в ледяную ловушку. Об этом пишет «Голос Запорожья».

«Холодный инцидент произошел в Новониколаевском районе Запорожской области. Так, в селе Шевенковое к воде местного пруда примерзли несколько лебедей. Птицы просто не смогли взлететь. Это увидели местные жители, которые на место события вызвали сотрудников ГСЧС», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Уже возле пруда они, оценив обстановку, разбили лёд, добравшись к лебедям на лодке и освободили их.

После этого пернатые взлетели в небо. Всего в спасательной операции птиц принимали участие четыре человека.

«У этой истории счастливый конец — птицы смогли сдвинуться с места. Однако, гарантии что такое не повторится — нет. Будьте осторожны и помогайте животным в беде», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ"писали, что морозы останутся на территории Украины недолго: уже сегодня, в понедельник, ночные морозы ослабнут, хотя дневные температуры на большей части страны останутся в пределах 0−3 градусов тепла. До пяти градусов выше нуля термометры покажут на Правобережье и в южных областях. 26 ноября погодная ситуация особо не изменится. Но уже в среду, 27 ноября, в южных регионах пройдут дожди. На востоке ожидается мокрый снег. Ночные морозы ослабнут, ночью ожидается до -3.

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