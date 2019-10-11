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«Молитесь!»: Семенович обратилась к поклонникам Заворотнюк
Любительница выступлений на оккупированных территориях, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович решила также оказать поддержку больной актрисе Анастасии Заворотнюк, которая сейчас ведет ожесточенную борьбу с тяжелым онкологическим заболеванием.
По мнению Анны, сейчас до поклонников прекрасной няни доходит огромное количество информации о их кумире, вот только большая часть таких новостей — просто жестокие фейки.
Например, ее окружение отвергает тот факт, будто бы актриса впадала в кому. Кроме того, фейковой оказалась и новость о подключении Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких. В то же время точно известно, что на днях артистку перевезли в другую клинику, где планируется продолжить ее лечение
Поэтому Семенович призвала фанатов Насти остановиться для того, чтобы помолиться о ее здоровье. Кроме того, певица указала на официальный канал, где можно будет узнать о состоянии больной актрисы.
«Сейчас столько не корректной информации доходит до нас, о состоянии здоровья Анастасии! Я прошу всех остановиться и помолиться о здоровье Насти. Если вы хотите знать правду, рекомендую подписаться на эту страницу @podderzhka_azavorotnyuk. Будем поддерживать Настю вместе»,— написала Анна Семенович.
Как известно, вчера фанаты создали в Instagramстраницу, которая призвана бороться со слухами и домыслами, распространяемыми об Анастасии любителями сплетен. К сожалению, в ночь на пятницу страница перестала открываться, а на ее месте красовалась надпись о том, что страница заблокирована или удалена.
«ФАКТЫ» писали, что российский актер Сергей Жигунов, который известен своим романом с актрисой Анастасией Заворотнюк, отказался от якобы приписываемых ему слов о состоянии здоровья борющейся с раком звезды «Моей прекрасной няни».
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