России он очень нужен: назван единственный способ вернуть Украине Крым

Украина

Украина никогда не согласится считать «вопрос Крыма» закрытым. Об этом заявил начальник Генштаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который находился с визитом в Брюсселе. Напомним, The Economist опубликовал фото Украины без Крыма.

По его словам, полуостров стал для агрессивного соседа Украины мощной военной базой, призванной «кошмарить» всю Европу и северную Африку, и позволить россиянам господствовать уже в Средиземном море.

«Я не ошибся — именно в Средиземном море», — подчеркнул военный в интервью Укринформу.

«Крым — это Украина, и ни в коем случае нельзя об этом забывать. Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали — Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян», — обратился он к представителям НАТО.

Хомчак также заявил, что уже обсудил вопрос безопасности в Черном море с начальником штаба Румынии.

«Поэтому Черное море в ближайшее время будет регионом, где различные силы будут испытывать свои возможности и свое терпение», — объяснил начальник Генштаба ВСУ.

Напомним, украинский разведчик Эдуард Матюха, пять лет выполнявший диверсионную миссию в «ДНР», предупредил, что Россия не отказалась от идеи создания сухопутного коридора в аннексированный Крым, под угрозой могут оказаться Харьковская и Одесская области.



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