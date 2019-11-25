24.03 / 24.28 26.44 / 26.85
Киев: -7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Махровый совок": сеть позабавило фото празднования "дня призывника "ДНР"

9:16 25 ноября 2019 76
Люди в комуфляже
Инф. «ФАКТОВ»

На оккупированных территориях Донбасса местные «власти» продолжают воплощать в жизнь все пережитки «совка». Кстати, в свое время ликвидированный главарь боевиков «ДНР» издал указ о «раскулачивании», что больше характерно для событий 30-х годов прошлого века, чем развитого «совка» 70-х годов.

О новых-старых традициях в соцсетях пишет политтехнолог Алекскей Голобуцкий, выложивший на своей страничке в Facebook фото с так называемого «Дня призывника ДНР». Впрочем, на оккупированных территориях часто отмечают разные «праздники». Например, «годовщину референдума». Чего только не сделаешь, чтобы отвлечь внимание людей от реального положения дел «республик», в первую очередь, экономического и социального.

«Школьников готовят защищать „родину“. Ну, как минимум, позы вполне соответствующие процессу „защиты родины“. А еще школьников тренировали чистить картошку на скорость, заправлять кровати, надевать противогаз и выполнять скоростной подъем с постели. Короче, обычное такой праздник периода махрового „совка“. Им нравится», — пишет Голобуцкий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский художник Андрей Петренко отозвался едкой карикатурой на события в Грузии, где волну протестов вызвал поступок российского депутата Госдумы Сергея Гаврилова, занявшего место спикера в зале заседаний грузинского парламента в Тбилиси. «Помни, совок можно только победить», — прокомментировал свою работу художник, на которой изобразил бутылку популярной грузинской минеральной воды с «коктейлем Молотова».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

зеленский

Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

Ротару

Хотели пожениться: скандальный российский продюсер рассказал о романе с Ротару

Басков и Крутой

Валялись на полу и матерились: Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)

Финалисты проекта Танці з Зірками Ксения Мишина, Анна Ризатдинова и Виктория Булитко

Слезы Ризатдиновой и триумф Мишиной: чем запомнился финал «Танців з зірками» (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер