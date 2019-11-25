"Махровый совок": сеть позабавило фото празднования "дня призывника "ДНР"

Украина

На оккупированных территориях Донбасса местные «власти» продолжают воплощать в жизнь все пережитки «совка». Кстати, в свое время ликвидированный главарь боевиков «ДНР» издал указ о «раскулачивании», что больше характерно для событий 30-х годов прошлого века, чем развитого «совка» 70-х годов.

О новых-старых традициях в соцсетях пишет политтехнолог Алекскей Голобуцкий, выложивший на своей страничке в Facebook фото с так называемого «Дня призывника ДНР». Впрочем, на оккупированных территориях часто отмечают разные «праздники». Например, «годовщину референдума». Чего только не сделаешь, чтобы отвлечь внимание людей от реального положения дел «республик», в первую очередь, экономического и социального.

«Школьников готовят защищать „родину“. Ну, как минимум, позы вполне соответствующие процессу „защиты родины“. А еще школьников тренировали чистить картошку на скорость, заправлять кровати, надевать противогаз и выполнять скоростной подъем с постели. Короче, обычное такой праздник периода махрового „совка“. Им нравится», — пишет Голобуцкий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский художник Андрей Петренко отозвался едкой карикатурой на события в Грузии, где волну протестов вызвал поступок российского депутата Госдумы Сергея Гаврилова, занявшего место спикера в зале заседаний грузинского парламента в Тбилиси. «Помни, совок можно только победить», — прокомментировал свою работу художник, на которой изобразил бутылку популярной грузинской минеральной воды с «коктейлем Молотова».



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