Украина

«Совок» можно только победить: в сети меткой карикатурой изобразили события в Грузии

Украинский художник Андрей Петренко отозвался едкой карикатурой на события в Грузии, где волну протестов вызвал поступок российского депутата Госдумы Сергея Гаврилова, занявшего место спикера в зале заседаний грузинского парламента в Тбилиси.

«Помни, совок можно только победить», — прокомментировал свою работу художник.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», разгон протестных акций вылился в сотни пострадавших, как среди вышедших на улицы людей, так и правоохранителей. А сам «виновник торжества» Сергей Гаврилов был вынужден под охраной бежать из гостиницы «Рэдиссон Блу Иверия».

Позже в сеть выложили видео противостояния под парламентом в Тбилиси, а также фотографии огромных резиновых пуль, извлеченных из тел пострадавших от действий грузинского спецназа.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находилась в Минск на церемонии открытия Европейских игр, прервала визит и вернулась в Грузию. Она назвала события в Тбилиси «трагедией».

В то же время президент РФ весьма «оригинально» отреагировал на происходящее в грузинской столице — Владимир Путин запретил авиакомпаниям Российской Федерации с 8 июля летать в Грузию.

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