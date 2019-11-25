- 10:58 «Манчестер Сити» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 10:55 Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло
- 10:52 Россия с начала года выдала украинцам 146 тысяч паспортов РФ
- 10:51 Из знаменитого музея «Зеленые своды» в Дрездене украли драгоценности на сумму в миллиард евро
- 10:39 Модный конфуз: Веру Брежневу раскритиковали за «чужое» платье
- 10:32 В Крыму вандалы "отметились" на мусульманском кладбище
- 10:13 Черная пятница в 2019 году. Что выгодно купить. Готовимся к большой распродаже заранее
- 10:09 Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 10:08 На памятнике Шолом-Алейхему возле синагоги в Киеве появилась свастика: в провокации заподозрили Москву
- 10:03 Влад Топалов умилил признанием о Тодоренко
- 10:00 Настырная приставучая белка озадачила кота, заставляя его поиграть с ней
- 09:58 Это не случайность: автогонщик Мочанов проанализировал аварию с Кулебой в Чабанах
В Крыму вандалы "отметились" на мусульманском кладбище (фото)
В аннексированном Крыму вандалы разбили на мелкие кусочки гранитную плиту, а местные «правоохранители» считают, что разрушение было вызвано «естественными причинами». Ранее в Бахмуте (Донецкая область) измазали смолой надгробия на могилах воинов, погибших в боях за освобождения Донбасса от российских оккупантов.
Фотографии, сделанные на кладбище в селе Петровка Красногвардейского района, в сеть выложил крымский правозащитник Заир Семедля. «Не верю, что виновные будут найдены и наказаны. Особенно, когда услышали из уст одного из полицейских о возможном естественном разрушении, то бишь, от ветра!» — пишет Семедля на своей страничке в Facebook.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», городе Мена Черниговской области хулиганы осквернили памятники погибшим воинам — их фотографии были закрашены белой краской.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.