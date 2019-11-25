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Украина

В Крыму вандалы "отметились" на мусульманском кладбище (фото)

10:32 25 ноября 2019 49
Вандализм на мусульманском кладбище в Крыму
Инф. «ФАКТОВ»

В аннексированном Крыму вандалы разбили на мелкие кусочки гранитную плиту, а местные «правоохранители» считают, что разрушение было вызвано «естественными причинами». Ранее в Бахмуте (Донецкая область) измазали смолой надгробия на могилах воинов, погибших в боях за освобождения Донбасса от российских оккупантов.

Фотографии, сделанные на кладбище в селе Петровка Красногвардейского района, в сеть выложил крымский правозащитник Заир Семедля. «Не верю, что виновные будут найдены и наказаны. Особенно, когда услышали из уст одного из полицейских о возможном естественном разрушении, то бишь, от ветра!» — пишет Семедля на своей страничке в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», городе Мена Черниговской области хулиганы осквернили памятники погибшим воинам — их фотографии были закрашены белой краской.

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