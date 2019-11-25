Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 26 ноября, донецкий «Шахтер» проведет матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Горняки» сыграют на стадионе «Сити оф Манчестер» (он же «Этихад»), способном вместить чуть более 55 тысяч зрителей, против лидера группы — «Манчестер Сити». Напомним, что в первой встрече соперников на харьковском ОСК «Металлист» подопечные Луиша Каштру были разгромлены — 0:3.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «ШАХТЕР»

На выходных команды провели очередные поединки в рамках национальных чемпионатов. «Манчестер Сити» в субботу, 23 ноября, в невероятно напряженном поединке обыграл на домашней арене «Челси», уступая по ходу встречи, — 2:1 (Де Брюйне, 29, Марез, 37 — Канте, 21). Этот результат позволил «горожанам» обойти «синих» в турнирной таблице и с 28 очками расположиться на третьем месте — впереди «Ливерпуль» (37 баллов) и «Лестер» (29).

Что касается «Шахтера», то «горняки» для лучшей подготовки к матчу на Туманном Альбионе провели свой матч внутреннего чемпионата в пятницу. Один из аутсайдеров, ФК «Львов», дал бой команде Луиша Каштру — первый тайм завершился результативной ничьей, но после перерыва класс донецкого клуба все же оказался выше, — 4:1 в пользу «горняков» (Мораес, 11, 53, 76, с пенальти, Алан Патрик, 86 — Татарков, 25). «Шахтер», по-прежнему не знающий поражений в премьер-лиге, уверенно лидирует в таблице, опережая идущее вторым киевское «Динамо» на 13 очков.

В прямой трансляции матч «Манчестер Сити» — «Шахтер» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 1». Начало встречи — 26 ноября в 22:00. Перед игрой, в 20:45, в эфире телеканала выйдет передача «Ночь Лиги чемпионов», в которой эксперты обсудят шансы соперников, а по его окончании подведут итоги противостояния в Манчестере.

Букмекеры отдают неоспоримое преимущество в предстоящем поединке хозяевам. К примеру, украинские букмекеры «Фаворит спорт» принимают ставки на успех подопечных Хосепа Гвардиолы с коэффициентом 1,17, ничья оценивается в 7,50, а победа «Шахтера» — 15,0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» жестко наказали за поединок с «Шахтером» штрафом 500 тысяч гривен и матчем при пустых трибунах.

Фото ФК «Шахтер»

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