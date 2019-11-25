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Украина

Запад Украины засыпает снегом: опубликованы впечатляющие фото

12:58 25 ноября 2019 373
Заснеженный Львов
Инф. «ФАКТОВ»

В последние дни Украина скована морозами, а на западе страны начались сильные снегопады. Эффектные фото заснеженного Львова выложил в Facebook местный житель Михаил Гринишин.

Во Львовской области снег выпал 24 ноября. Из комментариев к фотографиям Михаила Гринишина следует, что выпадение осадков пока крайне неравномерно. В частности, даже во Львове снега нет в некоторых районах, а в других он обильно покрыл землю и стоящие автомобили. Некоторые даже утверждают, что такая разница в осадках создает впечатление, будто районы Львова живут на разных планетах.

Ранее сообщалось, что в Запорожье на пруду в селе Шевченково в ледяную ловушку попали лебеди. Птицы буквально примерзли и не могли взлететь.

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