Украина

Разведка узнала об испытаниях Россией нового оружия на Донбассе

На Донбассе спецназовцы из России испытывают средства технической разведки и снайперские винтовки неустановленного образца. Ранее от пули снайпера погиб боец 14-й бригада ВСУ имени Романа Великого 32-летний Артем Соколов.

По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские военнослужащие с новым вооружением и оборудованием прибыли в расположение боевиков на Донбассе на прошлой неделе.

«Кадровые военнослужащие ВС РФ изучали обстановку в районах передовых позиций с использованием завезенного ими оборудования и выполняли задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп», — сообщают в Минобороны Украины и добавляют, что Россия продолжает использовать Донбасс как полигон для испытания нового вооружения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото украинских бойцов, погибших на Донбассе в октябре 2019 года.



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