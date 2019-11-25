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Победительница «Танців з зірками» Ксения Мишина: кто она такая и как танцевала на проекте (видео)
Актриса Ксения Мишина и Женя Кот завоевали кубок шоу «Танці з зірками». К победе они шли 14 эфиров, демонстрируя яркие танцы, но не всегда получая высшие оценки жюри. Пару поддержали телезрители, отдавая им свои голоса. В итоге Ксения и Женя вырвали победу у фаворитки проекта Анны Ризатдиновой, которая оказалась на втором месте.
Ксения подчеркивала, что на паркете ей пришлось начинать все с нуля, ранее она не занималась танцами. Актриса родилась в Симферополе в 1989 году. В 2007 она стала вице-мисс красоты на конкурсе «Севастопольская красавица». После школы Мишина поступила на экономический факультет, но вскоре поняла, что это не ее. Она переехала в Киев и поступила в Киевский Национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.
Еще будучи студенткой, Ксения родила сына. Но отношения с отцом ребенка, который ради нее оставил семью, не сложились. Актриса сама воспитывает Платона, который живет с ее родителями в Крыму. Ксения снимается в кино. Известность ей принесла роль Лидии Шефир в сериале «Крепостная».
На паркете с партнером Мишина исполнили фокстрот, танго, вальс, джаз, хип-хоп, джаз-модерн, джайв, румбу, самбу и фристайл. Судьи отметили драматизм и эмоциональность пары, страсть и чувственность постановок.
Предлагаем вспомнить самые яркие номера пары на проекте.
Драматичный фокстрот, с которым Ксения и Женя стартовали в шоу.
Страстное танго они исполнили под песню Анастасии Приходько «Саме той».
Сексуальная румба под песню «Sweet Dreams».
Зажигательная самба Cuban Pete из фильма «Маска».
Хип-хоп под песню MONATIK «Моим».
Джаз под песню «Cell block tango» — саундтрек к фильму «Чикаго».
Танец «за жизнь».
Ранее Ксения Мишина в интервью Маше Ефросиноной откровенно рассказала об отношениях с женатым мужчиной, сыне и пути к успеху.
Как выступали все пары в финальном эфире «Танців з зірками», смотрите здесь.
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