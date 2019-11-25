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Украина

Подозреваемого в госизмене экс-замминистра Бровченко освободили из СИЗО

13:48 25 ноября 2019 19
Юрий Бровченко
Инф. «ФАКТОВ»

Бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко, которого подозревают в государственной измене, выпустили из СИЗО после внесения залога. Об этом сообщают «Українські Новини».

«Юрий Бровченко освобожден из-под стражи под залог», — заявил адвокат Сергей Стретович.

Ранее Апелляционный суд снизил Юрию Бровченко залог с 3,4 млн гривень до 570 тыс. гривень. Адвокат утверждает, что залог внесли родственники Юрия Бровченко.

По данным журналистского проекта «Грати», Юрию Бровченко вменяют подписание заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на сумму более 16,5 млн долларов США. Договор предусматривал поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что Бровченко был задержан контрразведкой СБУ в международном аэропорту «Борисполь».

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