В Черновцах представили нового главу области: что известно о Сергее Осачуке

Украина

В Черновцах представили нового главу Черновицкой областной государственной администрации. Им стал Сергей Осачук, который на момент назначения являлся почетным консулом Австрии в Черновцах.

Указ о его назначении президент Зеленский подписал 22 ноября.

Церемонию представления провел первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов. В сети появилось видео.

Регион остается без руководителя с ноября 2018 года, когда Александр Фищук ушел в отставку по собственному желанию. С тех пор обязанности председателя областной администрации исполнял первый заместитель Михаил Павлюк.

Сергею Осачуку 47 лет. Является историком по образованию — закончил исторический факультет Черновицкого университета, а затем несколько лет стажировался в университетах Вены и Мюнхена. После возвращения на родину получил степень кандидата исторических наук и должность старшего научного сотрудника Центра буковиноведения при Черновицком университете.

По данным 24tv.ua, в 2010 году новый глава региона баллотировался в городской совет от партии «Единство» экс-мэра Киева Александра Омельченко, но не был избран. В 2012 году он все-таки вошел в состав руководства города — стал советником городского головы по вопросам культурной политики и международных отношений на общественных началах. В 2014 году Осачук был назначен почетным консулом Австрии в Черновцах.

Напомним, ранее Зеленский назначил Дмитрия Габинета председателем Хмельницкой областной государственной администрации, а Харьковскую область возглавил Алексей Кучер.

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