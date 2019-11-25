Украина

Погранслужба сделала важное заявление для пересекающих пропускные пункты в зоне ООС

Все КПВВ на Донбассе в районе операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 года переходят на зимний график. Это делается в соответствии с приказом командующего Объединенными силами. сообщает Госпогранслужба Украины.

Контрольно-проверочные мероприятия, а также пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения зимой будет производиться ежедневно с 08:00 до 17:00. Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок.

Всего, по статистике службы, осенью 2019 года через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекло около 3,2 млн человек и 389 тысяч транспортных средств.

Как сообщалось ранее, председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что власти так называемой «ЛНР» согласились открыть контрольный пункт въезда-выезда «Золотое».

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