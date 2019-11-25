Украина

Невосприимчивость к антибиотикам может вызвать 10 миллионов смертей в год, — ВОЗ

В США опубликовали новый отчет CDC по глобальной угрозе антибиотикорезистентности, в котором отмечается, что устойчивость к антибиотикам является большей угрозой, чем предполагалось ранее. Каждый год устойчивые к антибиотикам бактерии, которые возникают от бесконтрольного использования антибиотиков в животноводстве и медицине только в США вызывают более 2,8 млн проблемных случаев лечения и 35 000 смертей в год.

По статистике ВОЗ, сегодня от болезней, вызванных резистентными бактериями, каждый год умирает около 700 тысяч человек. К 2050 году, по прогнозам медиков, количество ежегодных жертв достигнет минимум 10 млн человек.

В Украине проблеме антибиотикорезистентности уделяют не так много внимания, а ситуация с их применением в животноводстве не контролируется вовсе, но прогресс есть.

Во время Всемирной недели правильного использования антибиотиков в Киеве прошел второй Международный Конгресс под названием «Рациональное использование антибиотиков в современном мире. Antibiotic resistance STOP!»

В ней приняли участие ведущие спикеры, ученые и эксперты из разных стран, чтобы поделиться своими знаниями и опытом в борьбе с глобальной угрозой человечеству — невосприимчивостью к антибиотикам. Мероприятие объединило более 700 специалистов отрасли.

В этом году в Конгрессе приняли участие производители курятины и свинины, которые отказались от антибиотиков на всех этапах и пропагандируют изменение стандартов пищевой промышленности в Украине.

Так, управляющий акционер «Эпикур» Алексей Коваленко в ходе своего выступления извинился от имени отрасли, которая использует наибольшие количество антибиотиков для профилактики и стимуляции роста, а также рассказал о мировом опыте отказа от антибиотиков крупнейших производителей курятины в США, таких как Tyson Foods Inc, Pilgrim's Pride Corp, Perdue Farms, а также почему крупнейшие сети ресторанов и фастфуда выбирают мясо, выращенное без антибиотиков.

По его словам, со дня основания бренда «Эпикур», компания привлекает внимание общества к проблеме бесконтрольного использования антибиотиков в сельском хозяйстве и стремится изменить стандарты отрасли и пищевой промышленности в целом. При этом Алексей Коваленко отметил, что каждый человек сам выбирает, каким продуктам отдать предпочтения, поэтому перемены напрямую зависят от спроса.

«Мы сами выбираем, какие продукты нам есть. Вредные или полезные, с антибиотиками они выращены или нет. Каждый день мы делаем выбор своим кошельком в пользу качественных или дешевых продуктов. Поэтому требование потребителя может менять рынок. И даже гораздо быстрее, чем регуляторы», — сказал Алексей Коваленко.

Необходимо отметить, что важная роль в решении этой проблемы зависит также от государства, ведь изменения должны произойти и на законодательном уровне.

«Мы будем активно работать, чтобы обратить внимание государства и общества к проблеме бесконтрольного использования антибиотиков в пищевой промышленности и решить ее. Создать систему контроля использования антибиотиков и маркировки продуктов. Антибиотикорезистентность — это угроза, решать которую необходимо сообща государству, обществу и бизнесу», — заявил Коваленко.

Сейчас в Украине гласность проблемы антибиотикорезистентности и бесконтрольного использования антибиотиков в животноводстве только набирает обороты не смотря на лобби некоторых производителей.

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