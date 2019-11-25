Происшествия

В киевском метро на пассажира напали с ножом (фото)

В понедельник, 25 ноября, в Киеве в районе метро «Контрактовая площадь» между двумя мужчина произошла потасовка, в результате которой один ранил другого ножом. Ранее подобный инцидент произошел в столичном зале игровых автоматов.

Как сообщили в столичной полиции, непонятную возню, которая вызвала подозрение патрульных, заметили на выходе из станции метрополитена. Правонарушитель, ударивший ножом незнакомца, пытался убежать. Но его задержали полицейские.

Пострадавшего мужчину с колото-резаным ранением доставили в больницу. С места происшествия криминалисты изъяли нож, который направлен на экспертное исследование.

Правонарушителем оказался 34-летний киевлянин, у которого раньше проблем с законом не было.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по статье «хулиганство». Суд отправил нарушителя порядка под ночной домашний арест. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Польше тяжело ранили украинского студента. А возле столичного Центрального железнодорожного вокзала из-за конфликта на дороге водитель устроил поножовщину.

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