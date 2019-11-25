- 18:39 В Раду подали закон о запрете дельфинариев в Украине
- 18:10 В киевском метро на пассажира напали с ножом
- 18:04 Горячая штучка: сексуальная Леся Никитюк в купальнике взбудоражила сеть
- 18:01 Сообщения СМИ об объявлении в международный розыск Дмитрия Вовка не соответствуют действительности, — адвокат
- 17:42 В сети показали, как могут выглядеть дети Кейт Миддлдтон и сын Меган Маркл спустя 20 лет
- 17:37 Вверх ногами между небом и землей: самолет запутался в линии электропередач
- 17:28 "Такие люди нужны всем президентам": открылись интересные факты о новом главе УСБУ во Львовской области
- 17:27 «Я добрая к животным»: польскую студентку отчислили из вуза за издевательский пост об украинке
- 17:14 "Никогда не спонсировала войну": у Ротару неоднозначно отреагировали на травлю в России
- 17:10 СМИ рассказали, зачем Винницкому аэропорту миллиард гривен на реконструкцию
- 17:07 Невосприимчивость к антибиотикам может вызвать 10 миллионов смертей в год, — ВОЗ
- 16:56 Было ваше — стало наше: Пушилин решить отжать имущество у друга Ахметова
В киевском метро на пассажира напали с ножом (фото)
В понедельник, 25 ноября, в Киеве в районе метро «Контрактовая площадь» между двумя мужчина произошла потасовка, в результате которой один ранил другого ножом. Ранее подобный инцидент произошел в столичном зале игровых автоматов.
Как сообщили в столичной полиции, непонятную возню, которая вызвала подозрение патрульных, заметили на выходе из станции метрополитена. Правонарушитель, ударивший ножом незнакомца, пытался убежать. Но его задержали полицейские.
Пострадавшего мужчину с колото-резаным ранением доставили в больницу. С места происшествия криминалисты изъяли нож, который направлен на экспертное исследование.
Правонарушителем оказался 34-летний киевлянин, у которого раньше проблем с законом не было.
Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по статье «хулиганство». Суд отправил нарушителя порядка под ночной домашний арест. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Польше тяжело ранили украинского студента. А возле столичного Центрального железнодорожного вокзала из-за конфликта на дороге водитель устроил поножовщину.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!