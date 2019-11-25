Слишком тонкий: в полиции рассказали о первых жертвах первого льда в Украине

Происшествия

В понедельник, 25 ноября, в Сумской области произошли два несчастных случая на водоемах. На тонком льду провалились и погибли два человека — рыбак в селе Бездрик и житель одного из сел Лебединского района, который решил через пруд сократить дорогу домой. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Тела погибших мужчин найдены и направлены на экспертизу.

В полиции обратились к украинцам с призывом быть внимательными и осторожными и не рисковать своей жизнью и здоровьем, выходя на лед, а также напомнили правила поведения на замерзших реках и озерах.

Правоохранители напомнили, что безопасным считается лед (при температуре воздуха ниже 0 ° С) для одного пешехода — толщиной не менее 5−7 см, для группы людей (массовые переправы пешком) толщиной не менее 15 см.

Крепким считается прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком толщиной 12 см.

Также следует знать, что прочность льда следует проверять. Если после первого удара лед пробивается и на нем появляется вода, то выход на лед запрещается.

При передвижении по льду нужно быть осторожным, внимательно следить за его поверхностью, обходить опасные и подозрительные места. Запрещается выходить на лед в ночное время.

Во время группового перехода по льду необходимо двигаться на расстоянии 5−6 метров друг от друга и внимательно следить за тем, кто идет впереди.

Во время подледного лова рыбы не рекомендуется на небольшой площадке пробивать много лунок, прыгать и бегать по льду, скапливаться в группы. Рыбаки должны пробивать полыньи друг от друга на расстоянии 5−6 м. Каждый рыбак должен иметь с собой спасательный жилет на себе или спасательный линь длиной 15−20 м с петлей на одном конце и грузом весом 400−500 г на втором.

Кроме того, полицейские рассказали, как вести себя, если кто-то все же провалился под лед:

Во-первых, необходимо воздержаться от паники. Стараться держаться на плаву, избегая погружения с головой.

Громко звать на помощь.

Пытаясь выбраться на лед, широко разбросать руки и наползать на его край грудью, при этом поочередно вытаскивая на поверхность ноги.

Стараться как можно эффективнее использовать свое тело, увеличивая им опорную площадь.

Выбравшись на поверхность льда, перекатываться и отползать в ту сторону, где прочность льда уже известна.

Добравшись твердой, надежной поверхности, следует поскорее переодеться. Если сухой одежды под руками не оказалось, надо выкрутить мокрую и снова одеться, постоянно двигаться.

Конечно, надо всегда стараться спасти человеку жизнь, но прежде, чем броситься к тому, кто провалился, необходимо:

Позвать (если это возможно) на помощь.

Найти предмет, который можно бросить потерпевшему (прочную палку, веревку, собственный пояс, шарф, сумку или рюкзак, если они без вещей и имеют длинную, лямку).

Оценить, насколько далеко от берега оказался пострадавший, и есть ли возможность беспрепятственно добраться до него.

Приближаться к проруби ползком, широко раскинув руки, подложив под себя лыжи, доску, фанеру.

НЕ подползая к самому краю полыньи, подать пострадавшему палку, шест, лыжу, шарф, веревку, санки или что-то подобное и вытащить его на лед.

Вытянув потерпевшего на лед, вместе с ним ползком возвращаться назад.

Как сообщали «ФАКТЫ», прошлой зимой было многочисленное число случаев, когда провалившихся под лед людей, удавалось спасать. А в Харькове мужчина бросился в ледяную реку ради спасения собаки.

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