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«Две пули пролетели мимо, а третья угодила в грудь»: стали известны подробности ранения боевиками жительницы Марьинки
Состояние 38-летней женщины, раненной днем 25 ноября в Марьинке на Донетчине, удовлетворительное. Об этом «ФАКТАМ» рассказала ее подруга, с которой удалось связаться по телефону.
— Пуля попала в грудь и прошла навылет, врачи сказали, что Юля в рубашке родилась, — рассказала жительница Марьинки Яна, подруга Юлии. — К сожалению, задета кость — придется менять плечевой сустав. Оплатить замену сустава и лечение взялся бывший глава Марьинской районной государственной администрации, который теперь стал народным депутатом.
Помощь пострадавшей, которая находится сейчас в больнице города Курахово, также намерен оказать и Красный Крест.
— Юлия шла со своим младшим сыном Витей — ему 2,5 года, — продолжает Яна. - Он был коляске и, к счастью, не пострадал. Она шла к школе — за своим старшим сыном, 11-летним Костиком. Когда началась перестрелка, она пригнулась, две пули пролетели мимо, а третья угодила ей в грудь. Дети Юли пока будут у ее мамы, пока ее муж не приедет — он в Киевской области на заработках. Но уже мчится сюда.
По словам Яны, семья Юлии живет в частном секторе, ее дом неподалеку от линии фронта — в районе школы № 2, которую не раз обстреливали. Осколки и пули прилетали и во двор дома Юлии.
Ранее пострадала и семья родителей Яны, также проживающая на окраине города в частном доме.
— Мои родители в 85-летнем возрасте теперь скитаются по хатам — их дом разрушен обстрелом, — рассказала Яна. — У нас много таких, как мы называем, «перемещенцев» — то есть вынужденных переселенцев на другой конец города. Вообще последние полторы недели очень неспокойно. Рано мы расслабились — думали разведение сил по всей линии фронта поможет стабилизировать ситуацию. Но кто-то мира не хочет, кто-то на войне деньги зарабатывает.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о семье, которая в результате вражеского обстрела Марьинки осталась без жилья.
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