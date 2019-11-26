Минисоцполитики готовит "сюрприз" для украинцев: изменят систему финансирования соцуслуг

Украина

Министерство социальной политики Украины вводит новую модель социального сервиса в регионах. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Новая модель заключается в том, что изменится подход: „Финансирование не учреждений, а услуг“. То есть министерство фактически будет закупать услуги и сервисы напрямую у местной власти. На это в бюджете 2020 года предусмотрено 150 млн грн», — говорится в пресс-службе.

Как отмечается, со следующего бюджетного года было предусмотрено 150 млн грн для того, чтобы предоставлять удобные и доступные сервисы людям в обществе.

«Со следующего бюджетного года мы предусмотрели 150 млн грн на то, чтобы предоставлять удобные и доступные сервисы людям в общине. Мы откроем фронт-офисы на местах и будем оплачивать каждый прием документов. Функция фронт офисов будет отдана ЦНАПам, банкам или частным провайдерам», — пояснила Юлия Соколовская.

Она добавила, что пример взят из опыта некоторых европейских стран. В правительстве рассчитывают, что новшество позволит повысить эффективность госрасходов на социальные услуги.

Напомним, что основными формами предоставления социальных услуг является материальная помощь и социальное обслуживание.

Материальная помощь предоставляется лицам, находящимся в сложной жизненной ситуации, в виде денежной или натуральной помощи: продуктов питания, средств санитарии и личной гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, топлива, а также технических и вспомогательных средств реабилитации.

Социальное обслуживание подразумевает предоставление таких видов социальных услуг:

социально-бытовые услуги — обеспечение продуктами питания, мягким и твердым инвентарем, горячим питанием, транспортными услугами, средствами малой механизации, др.;

психологические услуги — предоставление консультаций по вопросам психического здоровья и улучшения взаимоотношений с окружающей социальной средой и т. д. ;

социально-педагогические услуги — выявление и содействие развитию разносторонних интересов и потребностей лиц;

социально-медицинские услуги — консультации по предупреждению возникновения и развития возможных органических расстройств, сохранение, поддержка и охрана его здоровья, осуществление профилактических, лечебно-оздоровительных мероприятий, трудотерапия;

социально-экономические услуги — удовлетворение материальных интересов и потребностей лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;

юридические услуги — предоставление консультаций по вопросам действующего законодательства, осуществление защиты прав и интересов лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;

услуги по трудоустройству — поиск подходящей работы, содействие в трудоустройстве и социальное сопровождение трудоустроенного лица;

информационные услуги — предоставление информации, необходимой для решения сложной жизненной ситуации (справочные услуги); распространения просветительских и культурно-образовательных знаний (просветительские услуги);

другие социальные услуги.

Перечень и порядок предоставления социальных услуг по видам общеобязательного государственного социального страхования регулируются законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

Также в ведомстве напомнили, что в стране уже создано более 1000 объединенных территориальных общин, где проживает 11,2 млн жителей. По результатам реформы собственные доходы местных бюджетов с 2014 года выросли на 131,1 млрд грн, по состоянию на январь-сентябрь 2019 года. А государственная поддержка развития регионов и общин выросла в 41,5 раза.

Ранее «ФАКТЫ», писали о еще одном «сюрпризе» в социальной сфере: со среды, 20 ноября, Фонд социального страхования приостановил перечисление денег для выплат больничных, а также помощи по беременности и родам. В дело пришлось вмешаться Минсоцполитики.

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