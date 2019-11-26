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Минисоцполитики готовит "сюрприз" для украинцев: изменят систему финансирования соцуслуг
Министерство социальной политики Украины вводит новую модель социального сервиса в регионах. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Новая модель заключается в том, что изменится подход: „Финансирование не учреждений, а услуг“. То есть министерство фактически будет закупать услуги и сервисы напрямую у местной власти. На это в бюджете 2020 года предусмотрено 150 млн грн», — говорится в пресс-службе.
Как отмечается, со следующего бюджетного года было предусмотрено 150 млн грн для того, чтобы предоставлять удобные и доступные сервисы людям в обществе.
«Со следующего бюджетного года мы предусмотрели 150 млн грн на то, чтобы предоставлять удобные и доступные сервисы людям в общине. Мы откроем фронт-офисы на местах и будем оплачивать каждый прием документов. Функция фронт офисов будет отдана ЦНАПам, банкам или частным провайдерам», — пояснила Юлия Соколовская.
Она добавила, что пример взят из опыта некоторых европейских стран. В правительстве рассчитывают, что новшество позволит повысить эффективность госрасходов на социальные услуги.
Напомним, что основными формами предоставления социальных услуг является материальная помощь и социальное обслуживание.
Материальная помощь предоставляется лицам, находящимся в сложной жизненной ситуации, в виде денежной или натуральной помощи: продуктов питания, средств санитарии и личной гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, топлива, а также технических и вспомогательных средств реабилитации.
Социальное обслуживание подразумевает предоставление таких видов социальных услуг:
социально-бытовые услуги — обеспечение продуктами питания, мягким и твердым инвентарем, горячим питанием, транспортными услугами, средствами малой механизации, др.;
психологические услуги — предоставление консультаций по вопросам психического здоровья и улучшения взаимоотношений с окружающей социальной средой
социально-педагогические услуги — выявление и содействие развитию разносторонних интересов и потребностей лиц;
социально-медицинские услуги — консультации по предупреждению возникновения и развития возможных органических расстройств, сохранение, поддержка и охрана его здоровья, осуществление профилактических, лечебно-оздоровительных мероприятий, трудотерапия;
социально-экономические услуги — удовлетворение материальных интересов и потребностей лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;
юридические услуги — предоставление консультаций по вопросам действующего законодательства, осуществление защиты прав и интересов лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;
услуги по трудоустройству — поиск подходящей работы, содействие в трудоустройстве и социальное сопровождение трудоустроенного лица;
информационные услуги — предоставление информации, необходимой для решения сложной жизненной ситуации (справочные услуги); распространения просветительских и культурно-образовательных знаний (просветительские услуги);
другие социальные услуги.
Перечень и порядок предоставления социальных услуг по видам общеобязательного государственного социального страхования регулируются законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.
Также в ведомстве напомнили, что в стране уже создано более 1000 объединенных территориальных общин, где проживает 11,2 млн жителей. По результатам реформы собственные доходы местных бюджетов с 2014 года выросли на 131,1 млрд грн, по состоянию на январь-сентябрь 2019 года. А государственная поддержка развития регионов и общин выросла в 41,5 раза.
Ранее «ФАКТЫ», писали о еще одном «сюрпризе» в социальной сфере: со среды, 20 ноября, Фонд социального страхования приостановил перечисление денег для выплат больничных, а также помощи по беременности и родам. В дело пришлось вмешаться Минсоцполитики.
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