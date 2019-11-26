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Сложные условия на дорогах: водителям сделали важное предупреждение
Утром во вторник, 26 ноября, из-за погодных условий в ряде областей объявлен первый уровень опасности — желтый.
В «Укравтодоре» предупредили водителей о тумане в западных областях страны. «Видимость на дорогах — 200−500 метров, местами гололед, на дорогах — гололедица», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», шторм, разгулявшийся в Азовском море, оставил без связи с сушей остров Бирючий (Запорожская область). Спасатели на специальной технике эвакуировали на «большую землю» пять человек, остававшихся на острове.
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