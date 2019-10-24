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Украина

Пока не упал: в сети показали свежие фото Крымского моста

8:54 24 октября 2019 1134
Крымский мост
Инф. «ФАКТОВ»

На скандальном Крымском мосту прошли тестовые испытания — оккупанты пустили из Краснодарского края два грузовых железнодорожных состава в направлении полуострова. Об этом в Twitter сообщила крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

«Два состава последовали в направлении Керчи, а затем на пошли в направлении Тамани. Пока не упал», — пишет блогер.

В сети крымчане предполагают, что мост, скорее всего, пока и не упадет, но по обслуживанию будет «как золотой мост под Ялтой», который ремонтировали каждый год. А через несколько лет по стоимости мост будет «алмазным».

Об испытаниях моста сообщили и на официальном сайте транспортного перехода.

«На испытуемых железнодорожных участках моста работают тяжелые технические железнодорожные составы. Каждый включает локомотив и 23 вагона-хоппера со щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн. Они перемещаются по разным схемам-сценариям, а приборы и датчики — тензометры, инклинометры и акселерометры — фиксируют состояние опор и пролетных строений», — говорится в сообщении.

В инфоцентре отметили, что первые проезды вагонов осуществляются со скоростью 5−10 км/ч, последующие проезды будут запускать с увеличением скорости на десять. Расчетная максимальная скорость — 80 км/ч.

Напомним, сначала оккупанты планировали запустить железнодорожные составы на мосту в декабре 2019 года, затем эти сроки сдвинулись до лета 2020 года. В качестве предлога была озвучена история о нахождении в районе моста ценных исторических артефактов.

Известный российский гидрогеолог Юрий Медовар призывает не ездить по Крымскому мосту. По прогнозам геолога, мост ждет разрушение опоры из-за смещения глинистых грунтов. И первые признаки правильности его предупреждений появились, когда обрушился железнодорожный тоннель.

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