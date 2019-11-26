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Платье весом 28 кг и птица на голове: Анастасия Суббота показала наряд для «Мисс Вселенная» (фото)
Представительница Украины на международном конкурсе «Мисс Вселенная» (Miss Univrse) Анастасия Суббота, которая со второй попытки получила визу в США, представила национальный костюм. К параду нарядов на конкурсе самое пристальное внимание. Дизайнеры отображают в костюмах национальные символы и традиции, вплетают коды и месседжи для общества. По многолетней традиции самый красивый костюм получает специальный приз от оргкомитета «Мисс Вселенная».
«Мы всегда тратим много сил и креатива на подготовку именно национального костюма. Во-первых, мы любим свою страну и во-вторых это определенное послание от нас миру» — говорит о костюме Председатель Национального комитета «Мисс Украина Вселенная» Анна Филимонова.
Символом этого года стал зеленый цвет. В этой цветовой гамме выполнен и наряд Анастасии Субботы, он называется «Зеленая Украина». Идея костюма — показать страну с высоты птичьего полета: с лугами, плодородной землей, лесами, реками, уникальными флорой и фауной.
Костюм создавала дизайн-студия SVITLO, которая уже четвертый год готовит наряды для представительниц «Мисс Украина Вселенная». Для изготовления костюма было использовано 1000 лоскутов ткани разных оттенков зелёного цвета и фактур. Наряд декорирован перьями, пайетками и кружевами с эффектом 3D.
Головной убор изготовлен из веток, колосьев, цветков мальвы, стеблей кукурузы, а внутри вмонтирована подсветка. Все это — ручная работа мастеров студии SVITLO. Костюм весит 28 кг. Над изготовлением костюма кропотливо работала команда из 10 человек на протяжении 2,5 месяцев.
Напомним, Анастасии Субботе сначала отказали в получении визы в США. Только после огласки в прессе со второй попытке девушке позволили отправиться на конкурс.
В интервью «ФАКТАМ» красотка рассказала о том, как шла к победе, как готовится к конкурсу, чем будет покорять мировую публику.
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