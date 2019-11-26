23.88 / 24.11 26.24 / 26.61
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Платье весом 28 кг и птица на голове: Анастасия Суббота показала наряд для «Мисс Вселенная» (фото)

12:31 26 ноября 2019 138
Анастасия Суббота
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Представительница Украины на международном конкурсе «Мисс Вселенная» (Miss Univrse) Анастасия Суббота, которая со второй попытки получила визу в США, представила национальный костюм. К параду нарядов на конкурсе самое пристальное внимание. Дизайнеры отображают в костюмах национальные символы и традиции, вплетают коды и месседжи для общества. По многолетней традиции самый красивый костюм получает специальный приз от оргкомитета «Мисс Вселенная».

«Мы всегда тратим много сил и креатива на подготовку именно национального костюма. Во-первых, мы любим свою страну и во-вторых это определенное послание от нас миру» — говорит о костюме Председатель Национального комитета «Мисс Украина Вселенная» Анна Филимонова.

Символом этого года стал зеленый цвет. В этой цветовой гамме выполнен и наряд Анастасии Субботы, он называется «Зеленая Украина». Идея костюма — показать страну с высоты птичьего полета: с лугами, плодородной землей, лесами, реками, уникальными флорой и фауной.

Костюм создавала дизайн-студия SVITLO, которая уже четвертый год готовит наряды для представительниц «Мисс Украина Вселенная». Для изготовления костюма было использовано 1000 лоскутов ткани разных оттенков зелёного цвета и фактур. Наряд декорирован перьями, пайетками и кружевами с эффектом 3D.

Головной убор изготовлен из веток, колосьев, цветков мальвы, стеблей кукурузы, а внутри вмонтирована подсветка. Все это — ручная работа мастеров студии SVITLO. Костюм весит 28 кг. Над изготовлением костюма кропотливо работала команда из 10 человек на протяжении 2,5 месяцев.

Напомним, Анастасии Субботе сначала отказали в получении визы в США. Только после огласки в прессе со второй попытке девушке позволили отправиться на конкурс.

В интервью «ФАКТАМ» красотка рассказала о том, как шла к победе, как готовится к конкурсу, чем будет покорять мировую публику.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

София Ротару

"Загоняют за флажки": Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару

Анна Семенович

Экс-"блестящая" Анна Семенович запустила туфлей в Путина: что произошло

Пенсии

Перерасчет пенсий в декабре: кого ждут изменения

Принц Луи&nbsp;— сейчас и потом

В сети показали, как могут выглядеть дети Кейт Миддлдтон и сын Меган Маркл спустя 20 лет (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер